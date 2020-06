Picos de tráfego indicam maior exposição à COVID-19 em BH

Congestionamentos voltaram à cena em BH, com salto de 82,4% no volume médio nos 20 primeiros dias deste mês (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



O tráfego de veículos em Belo Horizonte já apresenta picos de congestionamentos que superam dias normais pré-pandemia. Os engarrafamentos vêm voltando progressivamente no período posterior ao início do distanciamento social, em março, com um salto de 82,4% no volume médio de congestionamentos nos 20 primeiros dias de junho sobre a média de maio. Os dados são de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do aplicativo de navegação e trânsito Waze. As sucessivas concentrações de veículos (veja quadro) sugerem que o isolamento social necessário para a contenção da COVID-19 vem sendo afrouxado. Desde 10 de junho, com a fase 2 da flexibilização na capital, esses números sofreram um salto impressionante. Antes da fase 2, o maior pico de concentração de veículos ocorreu em 10 de maio, no Dia das Mães, quando foi registrado 75% do fluxo normal. Já em 10 de junho – uma quarta-feira –, um mês depois, o registro foi de 96,7% e no dia 14, domingo, chegou a 145%, superando um dia comum pré-pandêmico.

Em 31 de maio, a reportagem do Estado de Minas já tinha divulgado com exclusividade, a partir da mesma fonte de dados, que os domingos são os dias da semana em que mais congestionamentos ocorrem em Belo Horizonte, o que continua ocorrendo. Esse mesmo levantamento mostra que outras capitais também registraram ampliações expressivas de trânsito pesado, como Manaus e Porto Alegre, com aumento do fluxo da ordem de 20% nas últimas duas semanas. Diferentemente de BH, os engarrafamentos em Manaus e Porto Alegre ocorreram principalmente de segunda a sexta-feira, mas também foi constatado que o trânsito aumentou nos fins de semana, num indicativo de que o fluxo incrementado não representa apenas o retorno das atividades suspensas pelo isolamento sanitário.

Depois da confirmação do primeiro caso de COVID-19 em BH, em 16 de março, as aulas foram suspensas (no dia 18) e o movimento de veículos caiu vertiginosamente. Chegou a despencar 69,85% em 20 de março, quando o decreto de situação de calamidade pública estadual (Decreto 47.891/20) foi publicado. O mês de abril registrou as menores concentrações de veículos nas ruas durante a semana. Contudo, aos sábados, esse volume volta a crescer e atinge concentração expressiva aos domingos.

O dia menos movimentado em março, no início do isolamento, era a sexta-feira, com 22% da intensidade de engarrafamentos pré-pandemia. Em abril, a média das terças-feiras conseguiu atingir a menor concentração de todos os dias da semana, com 15,5% do usual. Já em maio, esse dia, que se manteve como o de mais fraco movimento, começou a ter o seu fluxo ampliado, chegando a 23,25% e progredindo ainda mais em junho, batendo no patamar de 39,7% do que se registrava antes da COVID-19.

A paciência dos belo-horizontinos com o distanciamento social parece se esvair nos fins de semana, quando o movimento recebe um incremento expressivo. Nos sábados, que, com a pandemia, tinham em março 28% do movimento regular, os congestionamentos subiram para 28,5% em abril, avançaram para 41,2% em maio e bateram 82% em junho. O domingo é o dia em que menos se respeita o isolamento social. Em março, após o afastamento, a concentração média de carros caiu para 42% do normal. Já em abriu escalou para 45,25%, saltou para 58,4% em maio e em junho já representa apenas 89% do que normalmente seria um comum, ou seja, praticamente retornando a patamares antes da COVID-19.

O dia de menor movimento registrado foi 10 de abril, uma sexta-feira, com 9,91% do volume normal da cidade, 24 horas após a entrada em vigor do decreto municipal que suspendeu o alvará de funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais, como boates, casas de festas e eventos, feiras, exposições, congressos e seminários, shoppings, cinemas, teatros, clubes, academias, parques, bares, restaurantes e lanchonetes.

Um outro levantamento, também da Fiocruz, mas que leva em conta o aplicativo de utilização de transporte de passageiros por ônibus, o Moovit, mostra como em Belo Horizonte o fluxo dos veículos coletivos caiu em março e se manteve no patamar de 50% de sua oferta regular, mesmo com o isolamento em vigência e até depois de duas flexibilizações de comércios e atividades específicas terem ocorrido em BH. A maior alta ocorreu em junho, quando, entre os dias 1º e 8, o aplicativo registrou oferta de 50,87% dos veículos de transporte de passageiros em comparação com o que se espera de um período normal, antes da pandemia.





Expansão exige monitoramento





A ampliação do tráfego neste quarto mês de pandemia (83 dias corridos) se mostra uma tendência nacional. De acordo com a Fiocruz, nas duas últimas semanas, todas as regiões metropolitanas experimentaram um aumento relativo de engarrafamentos antes mesmo de flexibilizações serem decretadas pelas prefeituras. Um movimento que a fundação avalia como importante de ser acompanhado de perto. “Nos próximos meses, em virtude do relaxamento das medidas de isolamento social, o aumento de fluxo de veículos e pessoas nas ruas deve ser monitorado por tecnologias e fontes de dados apropriados. Esses estudos permitirão traçar estratégias seletivas de contenção da circulação de pessoas e veículos”.

A Fiocruz observa que esse movimento contribui para a disseminação do novo coronavírus. “À medida que aumenta a circulação das pessoas nas grandes cidade e áreas metropolitanas, é provável que os casos graves de COVID-19 demandem cuidados intensivos para as populações residentes dessas áreas. Esse cenário, somado ao processo de interiorização e consequentemente aumento do envio de pacientes para cidades maiores, configura um panorama preocupante quanto ao limite da capacidade dos sistemas de saúde”, alerta.

A BHTrans informou que, pela média semanal, o movimento ainda não é o normal, mas pouco abaixo dos índices anteriores ao distanciamento. “O patamar para o retorno pré-pandêmico são 279 mil veículos por dia. O dado de semana passada é de 228 mil veículos”, informou a empresa. O comitê da COVID-19 informou que monitora esses e outros índices para embasar as decisões de liberação de mais atividades e até de regresso a níveis mais restritivos, como vem ocorrendo em outros municípios mineiros onde as secretarias de Saúde perderam o controle da doença.

