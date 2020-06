Janaúba é cidade do Norte de Minas com maior incidência da COVID-19

Vista aérea da cidade de Janaúba, que fica no Norte de Minas (foto: Ricardo Alves/Divulgação) Janaúba tornou-se a cidade do Norte de Minas com maior incidência da Covid-19 em termos proporcionais. De acordo com boletim da Secretaria de Saúde do Município, nesta segunda-feira (22) , Janaúba (71.648 habitantes) alcançou 184 casos, apenas quatro registros a menos do que os 188 pacientes registrados em Montes Claros, cidade-polo da região, cuja população (409.341) é quase cincos vezes maior.





Por outro lado, Janaúba apresenta um índice elevado de recuperação da COVID-19 (82,6%), com o total de 152 pessoas curadas. O índice de recuperados em Montes Claros é 55,85% (105 entre os 188 que testaram positivo para o coronavírus).





Janaúba tem um caso da COVID-19 para 389,39 habitantes, enquanto a relação de contágio da doença em Montes Claros é de um caso para 2.177, 3 habitantes.





Questionada sobre qual seria a explicação pela cidade ter maior incidência da COVID-19 em termos proporcionais no Norte do estado, a Prefeitura de Janaúba informou que a situação é decorrente do aumento do número de funcionários de empreiteiras do ‘”Consórcio Linhão”. A empresa atua na instalação de uma rede de transmissão de energia renovável (solar voltaica e eólica).





A Prefeitura não informou quantos trabalhadores das empresas testaram positivo para o coronavírus. No entanto, destacou que eles estão “assintomáticos”.

Bocaiúva

Em Bocaiúva, também no Norte de Minas, 13 trabalhadores do mesmo consórcio foram contaminados.

Pirapora

Ainda no Norte do estado, ocorreu o contágio da COVID-19 em 13 trabalhadores de uma empresa de Pirapora – cujo nome não foi divulgado, mas que também seria uma prestadora de serviços na área de energia.

Janaúba

A Prefeitura de Janaúba informou no início da noite desta segunda-feira que, embora tenha 184 confirmados, o município conta com somente três pacientes internados por causa do coronavírus, sendo um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e três em leitos clínicos.





A Prefeitura informou ainda que adota uma série de medidas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. O município prepara a instalação de mais 15 leitos de UTI no Hospital Regional de Janaúba, que “serão exclusivos” para o atendimento dos casos graves de coronavírus. Está sendo aguardada a chegada de respiradores e monitores a serem enviados pelo governo estadual.





Entre as medidas preventivas adotadas também está a implantação de barreiras sanitárias nos pontos de entrada do município. As barreiras sanitárias em Janaúba foram criadas desde o início da pandemia no Brasil, na segunda quinzena de março.