Montes Claros faz chamamento público para produção de 300 mil máscaras

Máscaras confeccionadas serão distribuídas para a população. Uso do equipamento é obrigatório na cidade (foto: Pixabay/Reprodução)

Costureira Janete Ferreira, contratada pela prefeitura em abril para confeccionar máscaras contra a COVID-19 (foto: Daniel Moraes/divulgação)



A Prefeitutura de, no Norte de Minas, iniciou nesta segunda-feira (22) novo credenciamento para a contratação de pessoas físicas, empreendedores individuais e microempresas para o serviço de costura de 300 mila serem doadas à população, como parte das medidas de combate à transmissão dana cidade.Os interessados devem comparecer à Sala de Licitações, na sede da prefeitura até às 17h de quarta-feira (24). As informações sobre o cadastramento podem ser obtidas no site do Executivo municipal Os contratados terão a missão de confeccionar 300 mil máscaras, recebendo R$ 0,40 por peça produzida. O valor engloba todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias.A Prefeitura de Montes Claros recebeu a doação da Coteminas, maior conglomerado têxtil do país, de 900 mil kits para as máscaras. A companhia, que foi fundada na cidade, doou o tecido cortado, cabendo ao município providenciar o acabamento e a distribuição aos moradores.A cidade conta com uma população de 409,34 mil habitantes. O município decidiu contratar a confecção das máscara por meio de, procedimento que possibilita a contratação de serviços de pessoas físicas sem exigências burocráticas.Em abril, a Prefeitura de Montes Claros realizou o primeiro chamamento para a confecção das máscaras, com a contratação de cerca de 160 costureiros, a maioria pessoas físicas, que produziram, no total, 500 mil máscaras.Uma dessas pessoas físicas é a dona Janete Ferreira, do Bairro São Judas. Ela produziu 6 mil máscaras, o que, segundo ela, trouxe uma renda importante, principalmente neste momento de pandemia."É uma oportunidade boa para a gente, que trabalha como autônomo, e também para a população de Montes Claros", assegurou a costureira.A obrigatoriedade do uso das máscaras em vias públicas e estabelecimentos comerciais e de serviços em Montes Claros foi determinada por decreto municipal.Na quinta-feira (18) foi implantada a quarta etapa do plano de flexibilização das atividades econômicas do município, com a reabertura de bares, restaurantes, shoppings centers, salões de beleza e academias. Os estabelecimentos devem atender a uma série de restrições contra a transmissão do coronavirus..Até esta segunda-feira (22), de acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Montes Claros teve confirmados 176 casos de pessoas contaminadas com a COVID-19 e três óbitos provocados pela doença.Ainda de acordo com o órgão municipal, 105 pacientes se curaram da COVID-19 na cidade-polo do Norte de Minas.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.