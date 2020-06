COVID-19: laboratório da Prefeitura de BH começa a analisar testes

A expectativa é de que o laboratório chegue a 600 testes PCR feitos a cada 24 horas (foto: Pierre-Philippe Marcou/ AFP ) Laboratório Municipal de Biologia Molecular para análises de testes PCR, o mais indicado para diagnósticos de pacientes com o novo coronavírus, começou a funcionar, na manhã desta segunda-feira (22), no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o laboratório vai ser capaz de realizar 320 exames diários, totalizando mais de 1,5 mil por semana. Oito servidores vão trabalhar no local. para análises de, o mais indicado para diagnósticos de pacientes com o, começou a funcionar, na manhã desta segunda-feira (22), no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a, o laboratório vai ser capaz de realizar 320 exames diários, totalizando mais de 1,5 mil por semana. Oito servidores vão trabalhar no local.





A Secretaria Municipal de Saúde terá um laboratório próprio para testes PCR em Belo Horizonte. Assim, aumentaremos por conta própria nossa capacidade de testes da Covid-19. Já começa a funcionar dia 22. Continuamos em guerra. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) June 17, 2020





Segundo a Secretaria de Saúde, a ideia é ampliar a capacidade de exames e que, futuramente, sejam realizados testes para diagnósticos de outros vírus.





Montado com recursos da iniciativa privada e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o laboratório poderá, nas próximas semanas, aumentar mais sua capacidade de testagem – expectativa é de que chegue a 600 testes PCR feitos a cada 24 horas.

COVID-19 em BH

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, nesta segunda-feira (22), Belo Horizonte registra 4.332 casos confirmados da doença e 96 óbitos, sendo, 45 homens e 51 mulheres.

Ainda de acordo com o informativo, 2.744 profissionais de saúde notificaram a secretaria com a possibilidade de estarem com a doença. Entre eles, 254 testaram positivos e 2.319 negativos. Do total, 171 seguem em monitoramento.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina