Kalil anuncia mais testes para COVID-19 em BH: 'Continuamos em guerra'

A Secretaria Municipal de Saúde terá um laboratório próprio para testes PCR em Belo Horizonte. Assim, aumentaremos por conta própria nossa capacidade de testes da Covid-19. Já começa a funcionar dia 22. Continuamos em guerra. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) June 17, 2020

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou nesta quarta-feira (17) que Belo Horizonte ampliará a capacidade de testes para COVID-19 a partir da próxima segunda (22). O município passará a ter um laboratório para exames do tipo RT-PCR."A Secretaria Municipal de Saúde terá um laboratório próprio para testes PCR em Belo Horizonte. Assim, aumentaremos por conta própria nossa capacidade de testes da COVID-19. Já começa a funcionar dia 22.", escreveu o prefeito nas redes sociais.Kalil não deu mais detalhes sobre o laboratório e nem capacidade diária de processamento dos testes. O exame do tipo RT-PCR é considerado o mais eficáz para detectar se uma pessoa foi ou não contaminada pelo coronavírus.Belo Horizonte tem registrado um aumento expressivo de casos de COVID-19 nas últimas semanas, especialmente após o início do processo de reabertura gradual do comércio, em 25 de maio.De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quarta-feira, a cidade tem 3.631 casos confirmados da doença, dos quais 83 resultaram em mortes.