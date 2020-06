Mora em BH? Saiba se o seu bairro registra casos e mortes por COVID-19

Os bairros Alto Vera Cruz e Pompéia, ambos na Região Leste, são os que mais registram mortes por COVID-19 em Belo Horizonte: três cada. Ao mesmo tempo, Buritis, na Região Oeste, e Belvedere, na Centro-Sul, são os com mais casos confirmados: 37 e 34, respectivamente.

Bairro Buritis, no Oeste de BH, é o com mais casos confirmados de COVID-19 (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Os números fazem parte do boletim epidemiológico divulgado pelo Executivo municipal nesta quarta-feira (17). Conforme o documento,confirmadas por COVID-19 na capital já foram georreferenciadas.

São 254 bairros com ao menos um diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Na comparação com o último levantamento por bairros, divulgado em 3 de junho, são 40 localidades a mais no boletim desta quarta.

Entre as regionais, a que mais tem bairros com confirmação de COVID-19 é a Oeste: 37.

Depois, vem a Nordeste: 36 bairros com ao menos um paciente infectado desde o início da pandemia.

A região com menos bairros atingidos pela pandemia é a Norte, com 17. Na sequência, aparece Venda Nova: 22.