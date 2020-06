Ibope inicia 3ª etapa de testes rápidos de COVID-19 em Minas neste domingo

Terceira etapa de testes rápidos vai começar neste domingo em BH e em outras 132 cidades do estado (foto: Reprodução/ Internet) EPICOVID19-BR, que estima a proporção de casos de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, realizada pelo Ibope Inteligência, vai iniciar, a partir deste domingo (21), a terceira etapa de aplicação de testes rápidos e entrevistas em Minas Gerais. De acordo com a estimativa do instituto de pesquisa, só em Belo Horizonte serão feitos 33.250 exames.



O trabalho vai envolver cerca de 2,6 mil pesquisadores, que também vão às ruas, entre os dias 21 e 23 de junho, de outras 132 cidades do estado, para realizar testes rápidos. Em cada uma delas, serão examinados 250 moradores.









Os dados mais recentes das análises indicam que, a cada diagnóstico confirmado, existem ao redor desse paciente seis casos positivos ainda não confirmados. As estimativas somam mais de 1,7 milhão de pessoas já contaminadas pelo vírus no país, contra o total de 296.305 casos notificados em 120 cidades brasileiras na véspera da etapa anterior.





Na avaliação da epidemiologista e integrante da coordenação do estudo, Mariângela Freitas da Silveira, é fundamental que a população aceite participar da pesquisa: "Em cada cidade, é preciso realizar pelo menos 200 testes, para que se tenha uma estimativa real sobre a dimensão da COVID-19”.



Além disso, o participante da pesquisa terá a oportunidade de realizar o exame gratuitamente e saber o resultado na hora.



Pesquisadores identificados



Os responsáveis pelo estudo informam que os pesquisadores estarão devidamente identificados, com o crachá do Ibope Inteligência, e protegidos com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).



Antes de saírem às ruas, os profissionais serão testados e apenas aqueles que tiverem resultado negativo poderão realizar as visitas domiciliares.



O que é o estudo?

O Estudo de Prevalência da Infecção por COVID-19 no Brasil (EPICOVID19-BR), organizado pela Universidade Federal de Pelotas (UFP), no Rio Grande do Sul, com financiamento do Ministério da Saúde, é o maior levantamento populacional do mundo a estimar a predominância da doença.





A pesquisa inclui a cidade mais populosa de cada uma das 133 sub-regiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o território brasileiro.



A seleção das residências e das pessoas que serão entrevistadas e testadas ocorre por meio de sorteio aleatório, utilizando os setores censitários do IBGE como base.





Como funciona o exame?

Para o exame, os pesquisadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em aproximadamente 15 minutos.



Enquanto aguarda o resultado, o participante responde a perguntas sobre sintomas da doença nas últimas semanas, busca por assistência médica e rotina em relação às medidas de prevenção e isolamento social.



Caso o resultado seja positivo, os profissionais devem comunicar as autoridades de saúdes do município o quanto antes.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina