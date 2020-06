Com flexibilização do isolamento, preço do combustível volta a subir em BH

Aumento da gasolina foi de 1,26%, enquanto do etanol foi de 4,46% (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)









Com o novo preço, o etanol passa a corresponder 66% do valor da gasolina e, com isso, segue mais viável para o bolso do consumidor.





Para o economista Feliciano Abreu, coordenador do site Mercado Mineiro, fatores diferentes motivaram os aumentos. "Se trata de uma recomposição de preços. Com a flexibilização do isolamento , a demanda aumentou. O mercado externo também teve aumento de demanda, então a Petrobras também seguiu esse fluxo", explica.





Abreu ainda afirma que a tendência é de que o preço médio siga aumentando. "Se temos cada vez mais carros na rua, temos mais combustível queimando e, consequentemente, um reaquecimento da demanda. O consumidor precisa avaliar se realmente precisa abastecer e, se sim, ir aos poucos, não encher o tanque de jeito nenhum. Isso é estímulo de consumo e faz o preço disparar", alerta.





O aumento do preço dos combustíveis reflete em toda a cadeia produtiva, já que são a base da logística brasileira. "Por isso, temos que fazer nossa parte e consumir somente o mínimo necessário para que não haja ainda mais aumento. Se as pessoas continuarem saindo de casa, os preços vão subir e em breve nem terão condição de pagar", conclui.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

A flexibilização do isolamento e o princípio de um reaquecimento do mercado internacional já causam reflexos no bolso dos motoristas da Grande BH. A pesquisa do site Mercado Mineiro e do aplicativo comOferta mostra aumento no preço médio da gasolina e do etanol nos primeiros quinze dias do mês de junho.