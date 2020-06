Efeitos da pandemia na emergência: quem se fere mais e menos em tempos de isolamento?

Um retrato de efeitos do distanciamento social, tirando de dentro das alas da principal porta de entrada para casos de urgência e emergência de Belo Horizonte: o isolamento a que foram submetidas milhares de pessoas – não apenas na capital, mas em todo o estado – fez despencar praticamente pela metade o número geral de atendimentos no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, o maior de Minas Gerais. A redução foi de 8.304 para 4.160, na comparação dos meses de abril de 2019 e 2020, considerado o pico do distanciamento social em BH. Os dados que mais puxaram para baixo as estatísticas foram os relativos a vítimas de desastres de trânsito, no comparativo com mesmo período. Em abril do ano passado, foram 776 vítimas. Neste ano, 399. Por outro lado, acidentes com álcool dispararam e a violência doméstica preocupa.





Em relação aos crimes violentos, os números tiveram menores variações. Porém, médicos perceberam aumento no número de casos de mulheres agredidas que buscam por socorro. Queimaduras também chamam a atenção, e uma das explicações é a má utilização do álcool – substância ainda mais presente na vida dos brasileiros em tempos de pandemia, especialmente em sua versão mais perigosa, a líquida. Apesar da queda nos atendimentos em geral, a área especializada em suporte a queimados está lotada e pacientes internados em outros setores aguardam o surgimento de vagas.





“Antes da pandemia do novo coronavírus, as principais ocorrências eram de vítimas de acidentes automotivos, com destaque para os desastres envolvendo motocicletas. Além desses, um alto número de pacientes vítimas de agressão por arma de fogo, assim como pessoas com queimaduras”, afirma o cirurgião-geral Leonardo Belga Ottoni Porto, que atua na unidade. Em 2019, deram entrada no HPS 8.694 feridos em acidente de trânsito, 2.895 por agressão e 1.304 com queimaduras.













O cenário começou a mudar a partir de 20 de março deste ano, quando grande parte dos belo-horizontinos passou a se recolher em casa, diante da pandemia que já avançava tirando milhares de vidas na Europa. Belo Horizonte foi a primeira capital a fechar o comércio no país, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Com a pandemia e o isolamento social, percebemos um aumento na chegada de vítimas de queda da própria altura – principalmente idosos – aumento em tentativas de autoextermínio e um aumento do número de vítimas de queimaduras, em crianças e em adultos”, disse. Ele também afirma que houve acréscimo no número de mulheres agredidas, paralelamente à diminuição no número de acidentes envolvendo carros, ônibus, motos e pedestres.

Em abril, no coração de Belo Horizonte, a Praça Sete, que tinha movimentação de mais de 400 mil pessoas por dia, teve o tráfego reduzido em até 71%. Expandida para a cidade, essa realidade se traduziu na queda no número de acidentes nas ruas. Em abril do ano passado, o HPS atendeu a 33 ciclistas, 124 ocupantes de automóveis de passeio, 448 ocupantes de motocicletas, 40 ocupantes de ônibus e 131 pedestres. Este ano, no mesmo período, foram 18 ciclistas, 47 ocupantes de automóveis de passeio, 264 ocupantes de motocicletas, seis ocupantes de ônibus e 64 pedestres.





“Mas, vale ressaltar que o número de atendimentos a motociclistas continua sendo o mais alto, e foi o que menos caiu. Possivelmente porque, com as ruas vazias, eles abusam da velocidade”, avalia o médico. O que também pode ajudar a explicar a situação é o fato de que o isolamento social fez com que aplicativos de transporte aumentassem a carteira de clientes na capital, atendendo a pedidos de refeições desde o café até o jantar. Estima-se que o delivery de alimentos tenha crescido até 20% na cidade com a crise do coronavírus.





CAUTELA Apesar da percepção de aumento em índices como o que se refere à queda de idosos, no geral os acidentes domésticos também tiveram redução durante o período de isolamento. Talvez consequência de precaução da população em relação aos riscos divulgados de se usar o serviço de saúde, devido à possibilidade de contágio pelo novo coronavírus.