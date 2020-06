COVID-19: Grávida de 24 anos é primeiro caso registrado em Jaíba

(foto: DRV Imagens Aéreas/Divulgação)

, de 38,9 mil habitantes, confirmou o primeiro caso da COVID-19 no município:, que está internada em Montes Claros, também no Norte de Minas, em estado grave. Neste domingo (14), morreu um homem com suspeita de ter contraído o novo coronavírus, natural da cidade, que estava internado no Hospital Regional de Janaúba. Foi recolhido material para realização de exame laboratorial.O município sedia o Projeto de Irrigação do Jaíba, de onde saem diariamente dezenas de caminhoneiros que transportam frutas e verduras para a Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa-MG), em Belo Horizonte, e outros centros de distribuição, situados em grandes cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo.A Secretaria Municipal de Saúde de Jaíba informou que realizou um trabalho de conscientização com todos os produtores e trabalhadores do perímetro irrigado, com a entrega de uma cartilha sobre as medidas de proteção que devem adotadas contra a transmissão do coronavírus.De acordo com o secretário municipal de Saúde de Jaíba, Jasiel Fernandes Souza, a paciente do primeiro registro da COVID-19 no município retornou recentemente de Uberlândia, cidade-polo do Triângulo Mineiro, que teve uma explosão de casos da doença, totalizando 3.770 pessoas contaminadas e 57 óbitos confirmados, de acordo com o boletim da prefeitura divulgado no fim da tarde deste domingo (14).Jasiel Fernandes revelou que as pessoas que tiveram contato com a mulher – 25 no total estão sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica do Município. O secretário informou também que o município tem 171 casos suspeitos de coronavirus notificados, com 14 moradores em isolamento domiciliar e dois pacientes em isolamento hospitalar.O secretário de Saúde do município disse ainda que a prefeitura, por intermédio do Comitê Municipal de Enfrentamento da COVID-19, implantou um plano de reabertura gradual do comércio local, o Programa Jaíba Consciente, com a exigência do uso de máscaras pela população e orientação às pessoas de grupo de risco, como idosos, hipertensos e diabéticos.