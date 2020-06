UTIs se esgotam em 154 cidades de Minas, envolvendo 3,3 milhões de pessoas

Respiradores recuperados foram entregues pelo estado em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, macrorregião Nordeste, que agora chega ao esgotamento: cidade é oitava em casos de coronavírus (foto: Pedro Gontijo/ImprensaMG/divulgação - 19/5/20)







Enquanto muita gente defende a flexibilização do distanciamento social e a retomada de atividades econômicas, a COVID-19 avança em Minas e já deixa 3,3 milhões de pessoas sem leitos de UTI em 154 municípios do estado. Considerando os municípios à beira do esgotamento, o total de desassistidos pode chegar a quase 10 milhões de pessoas – ou metade da população mineira.





A última macrorregião a ter vagas de tratamento intensivo esgotadas foi a Nordeste, que reúne 57 cidades com população total de 832.829 habitantes. Ela se junta a Jequitinhonha (407.213 habitantes), Triângulo do Norte (1.294.816) e Vale do Aço (839.344), que desde sexta-feira já não dispunham de locais para doentes que requerem cuidados especiais, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG). Em Minas há 454 mortos pela doença.





Em outras regiões os contaminados na cidade-polo também estiveram acima da proporção populacional, que não é o único dado a ser levado em conta. Como Ipatinga, no Vale do Aço, que é a 10ª em população (263 mil habitantes) e a quarta com mais registros (658).





A prefeitura do município informou que há na cidade 30 pacientes de COVID-19 internados em unidades intensivas. Devido à sobrecarga do seu sistema de saúde, nove foram transferidos para outras cidades da região – oito para Caratinga e um para Coronel Fabriciano.





As autoridades certamente estão preocupadas, porque outras cinco macrorregiões já estão próximas da ocupação total de leitos em UTI. Na Sul (2.797.399 habitantes), apenas 12,32% das vagas estão disponíveis. Na Sudeste (1.668.453), 11,2%. Na Oeste (1.280.907), 16,36%, enquanto na Noroeste (701.605), 9,61%. Já a Leste (689.689) dispõe de apenas 10,52% dos leitos de UTI para atender os enfermos.





Números relativizados

Questionada, a SES-MG relativizou os números em resposta via e-mail: “Ao publicar as taxas de ocupação na plataforma BI, é possível que algumas regiões apresentem índices mais elevados, próximos à casa de 100%, uma vez que o extrato de dados do dia é retirado às 23h59 de cada dia e as altas dadas pelos médicos costumam ser feitas à noite, quando é comum haver trocas de turno. Até que a alta seja efetivamente lançada em sistema, é possível que o leito ainda esteja ocupado em sistema, apesar de já liberado na prática”.





Segundo a secretaria, “a média de ocupação no Estado de Minas Gerais” de leitos de UTI é de 71,71%, “sendo 12,21% ocupados por pacientes com COVID-19 ou suspeitos. A macro Sudeste tem 21,53% de ocupação de leitos com pacientes com suspeita ou com o novo coronavírus. A macro Sul está com 13,01%. A Macro Oeste tem ocupação em 12,12%. A Noroeste, ocupação de 21,05%, e a Centro-Sul, 6,25%”.





De acordo com a SES, as abordagens são regionalizadas. “Para traçar metas específicas para cada região, foram criados Planos de Contingência de cada macrorregião, elaborados para o enfrentamento à pandemia. Esse plano estabelece ações complementares para desacelerar disseminação do novo coronavírus no território mineiro. É previsto o acompanhamento da situação de saúde dos usuários, monitoramento remoto e mapeamento mais próximo da capacidade de aumento de leitos de UTI”.