Gasolina tem alta de 10% nas refinarias nesta terça; motoristas ainda não sentirão reajuste no bolso

Preço médio de venda da gasolina em BH é de R$ 3,958; em Minas Gerais, de R$ 4,130 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em sua pesquisa mais recente, com dados de 31 de maio a 06 de junho, o preço médio de venda da gasolina em Belo Horizonte era de R$ 3,958; em Minas Gerais, de R$ 4,130. Levando em consideração todo o Brasil, a média é de R$ 3,895.





A atual política de preços da Petrobras de venda de gasolina e diesel leva como base o preço de paridade de importação, constituído pelas cotações internacionais dos produtos, adicionando custos operacionais.





Trata-se do quinto aumento no valor combustível desde maio. Apesar disso, no acumulado do ano, a gasolina acumula redução de cerca de 24% por conta do forte recuo no petróleo em virtude das medidas de isolamento social provenientes da pandemia do novo coronavírus.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra

Entra em vigor nesta terça (9) o aumento de 10% no valor da gasolina nasda Petrobras. O valor do litro deve subir, em média, R$ 0,13. A motivação seria ainda o movimento de alta do petróleo no mercado internacional da semana. O diesel seguirá estável.