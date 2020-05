Após denúncias, pólos comerciais de BH acatam decreto de quarentena

A intensa atividade comercial da, na Região de, deu lugar a lojas portas fechadas e pouca circulação de pessoas e veículos na manhã terça-feira (19). A mesma cena foi registrada no Bairro Guarani, Norte da capital.

Equipes da Vigilância Sanitária marcavam presença no local, assistidas por agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo o fiscal de controle urbanístico e ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo Navarro, afoi intensificada nessas localidades após grande volume de denúncias de descumprimento do d ecreto de quarentena

Comerciantes de BH burlam decreto municipal e abrem as lojas neste sábado

"Venda Nova é conhecida por ser uma região autônoma, com envergadura comercial superior a vários municípios. Então, é preciso monitoramento constante por aqui pois, infelizmente, ainda nos deparamos com comerciantes que procuram burlar a legislação. Já presenciamos situações em que o proprietário levou o cliente para dentro da loja. Ela permanece de portas fechadas, mas traz o cliente para dentro", conta Navarro.

Veja o que está proibido de funcionar

Casas de shows e espetáculos

Boates, danceterias, salões de dança

Casas de festas e eventos

Feiras, exposições, congressos e seminários

Shopping e galerias de lojas

Cinemas e teatros

Clubes de serviço e de lazer

Academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico

Clínicas de estética e salões de beleza

Parques de diversões

Bares, restaurantes e lanchonetes (permitido delivery e retirada de produtos na porta)

A punição para a desobediência ao, que endureceu as medidas de isolamento em BH a partir de 9 de abril, incluie cassação doDe acordo com fiscal Navarro, nesta manhã, nenhum empreendimento foi autuado. No início de maio, os fiscais chegaram fechar 17 lojas em menos de três horas