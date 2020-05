Pedagoga mineira faz transmissões ao vivo de Portugal para debater feminismo e empreendedorismo

(foto: Reprodução/PixaBay) isolamento social, medida contra a propagação do novo coronavírus, acabou distanciando amigos e familiares. Apesar disso, em uma tentativa de reaproximação longínqua, as redes sociais acabaram se transformando em entretenimento na quarentena. Entre milhares de “lives” que promovem shows, desafios e entrevistas, os bate-papos são mais visualizados e interativos. A ferramenta acabou se tornando palco para diversos usuários ainda conhecidos pelo grande público, falarem sobre temas de extrema importância. medida contra aacabou distanciando. Apesar disso, em uma tentativa delongínqua, asacabaram se transformando emna. Entre milhares de “” que promovem, os bate-papos são mais visualizados e interativos. A ferramenta acabou se tornando palco para diversos usuários ainda conhecidos pelo grande público, falarem sobre temas de extrema importância.





Esse é o caso da pedagoga Roberta Oliveira, de 26 anos, formada pela UFMG e mestre em educação e intervenção social pelo Instituto Politécnico do Porto. A mineira, que agora vive em Portugal, está fazendo uma série de transmissões ao vivo, via Instagram, para falar sobre feminismo, empreendedorismo, crescimento social e ansiedade. “A ideia veio porque vi nas lives a oportunidade de transmitir um pouco do meu conhecimento. Com a quarentena, alguns temas abordados foram passando pela minha mente. Por isso acho importante falar com as pessoas sobre esses assuntos”, diz. Esse é o caso da pedagoga, de 26 anos, formada pelae mestre em educação e intervenção social peloA mineira, que agora vive em Portugal, está fazendo uma série de transmissões ao vivo, via, para falar sobre“A ideia veio porque vi nas lives a oportunidade de transmitir um pouco do meu conhecimento. Com a quarentena, alguns temas abordados foram passando pela minha mente. Por isso acho importante falar com as pessoas sobre esses assuntos”, diz.





Roberta Oliveira, de 26 anos, formada pela UFMG e mestre em educação e intervenção social pelo Instituto Politécnico do Porto (foto: Arquivo Pessoal) pedagoga conta que a necessidade de compartilhar esse tipo de conteúdo veio da percepção de que “todos poderiam ter acesso a essas informações, que muitas vezes são compartilhadas apenas por pessoas de âmbito privilegiado”. conta que a necessidade de compartilhar esse tipo de conteúdo veio da percepção de que “todos poderiam ter acesso a essas informações, que muitas vezes são compartilhadas apenas por pessoas de”.





Roberta explica que, por conta da quarentena, começou a aprofundar os estudos em diversos temas. Com o tempo mais livre, ela viu no isolamento a esperança de consumir e transmitir assuntos que ela mesma não tinha tanto contato. “O feminismo, empreendedorismo, a saúde mental são temas que fizeram muito sentido para meu crescimento e desenvolvimento pessoal e que eu achei que era primordial que outras mulheres tivessem também acesso”, conta.





A escolha das convidadas foi feita com um olhar especial. A pedagoga escolheu mulheres que em Portugal já tinham alguma voz para falar sobre o assunto. As especialistas, todas mulheres, debatem com Roberta e levam conhecimentos científicos para as lives.





Portugal tem até esta segunda-feira (4), 1.063 mortes pelo novo coronavírus. São 25.524 pacientes confirmados e 1.712 recuperados. “Hoje começou o flexionamento do isolamento social. Foram dois meses fechados em casa. Podíamos sair em situações bem restritas, mas por exemplo, nos finais de semana, havia controle de fronteiras. Portugal tem uma população mais velha, por isso toda a preocupação”, explica. “Acredito que o país está sendo um exemplo para o resto do mundo. A grande diferença é que Portugal está levando a sério o vírus. Sabe-se aqui que a vida é primordial, que não há leito para todos. Por isso um lockdown tão extenso”, conta.





Para acompanhar as lives basta seguir o Instagram ( @robs_withyou ) e seguir a agenda marcada nos destaques da página.

