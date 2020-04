(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A/Press) novo coronavírus, o custo da cesta básica definida pelo Decreto-Lei 399/38, que representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação, apresentou variação positiva de 2,5%, entre fevereiro e março de 2020 em Belo Horizonte. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Impead). No último mês, o valor foi de R$ 476,43, o equivalente a 45,59% do salário mínimo. Em meio à crise causada pelo, o custo dadefinida pelo, que representa os gastos de um trabalhador adulto com a alimentação, apresentou variação positiva de, entre fevereiro e março de 2020 em. Os dados são da. No último mês, o valor foi de R$ 476,43, o equivalente a 45,59% do salário mínimo.









Produtos como a farinha de trigo (1,57%), pão francês (2,52%), banana caturra (2,94%), manteiga (4,35%), açúcar cristal (4,42%), óleo de soja (8,24%) também sofreram alterações durante a crise do coronavírus. Chamando mais atenção, está o preço da batata inglesa (19,68%) e o tomate santa cruz (77,27%) que tiveram grandes alterações.





Ainda segundo os dados, no último mês de março, os preços também sofreram com a crise. A banana caturra por exemplo teve alta de 8,7% no mercado. E o tomate santa cruz sofreu variações de 7,01%.





O preço da cesta básica também foi alterado depois da crise do coronavírus. Em Belo Horizonte, nos últimos 12 meses, o valor estava variando em 4,43%. Em 2020, a variação foi de 2,62% e só no mês de março o produto chegou a ter alteração positiva de 2,5%.

Prefeitura

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciou em março, a distribuição de cestas básicas a famílias carentes. De acordo com o prefeito, serão destinados mais de R$ 20 milhões para moradores de vilas e favelas.

A distribuição dos itens nos supermercados de Belo Horizonte começou no último dia 9. No total, a prefeitura informa que serão distribuídas 240 mil cestas básicas e 57 mil kits de higiene.

