Com multa de R$80, Betim adere a obrigatoriedade de uso de máscaras

Prefeitura de Betiim adere a obrigatoriedade de uso de máscaras em locais públicos e privados



Entrou em vigor nesta segunda-feira (20) o decreto publicado pela prefeitura de Betim na última quarta-feira (15), que estabelece o uso obrigatório de máscaras como meio de prevenção e enfrentamento do novo coronavírus. Outros municípios da grande BH como Nova Lima já haviam adotado a medida.





A medida é válida para todas as pessoas que transitarem em espaços públicos e privados como ruas, praças, mercados, farmácias, transporte coletivo,, táxis e aplicativos. A multa em casos de descumprimento é de R$ 80. A fiscalização será feita por equipes da Procuradoria Geral do Município, por meio do Procon, além da Guarda Municipal e Vigilância em Saúde.





Os comércios autorizados a funcionar — supermercados, padarias, sacolões, farmácias, postos de gasolinas, entre outros — só podem realizar o atendimento do lado de fora do estabelecimento ou se optarem pelo atendimento em seu interior, deverão, disponibilizar máscaras não retornáveis a todos os funcionários e aos clientes que entrarem no local.

A prefeitura de Betim garante que a população carente da cidade também terá máscaras à disposição. Cerca de 30 costureiras estão produzindo o material, que será distribuído a estes moradores.

