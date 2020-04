Prefeitura e UFJF fazem convênio para combate ao coronavírus

Reunião para a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19, em Juiz de Fora (foto: Divulgação/ Prefeitura de Juiz de Fora) pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a prefeitura da cidade anunciaram, na quarta-feira (15), o acordo de colaboração entre as partes no combate a propagação do vírus. Na reunião, o prefeito Antônio Almas formalizou a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à COVID-19. Além dos órgãos já citados, outras nove entidades fazem parte do projeto, são elas as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Conselho Municipal da Saúde, hospitais particulares, 4ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, Ministério Público e Câmara Municipal. Diante da preocupação com a), a) e ada cidade anunciaram, na quarta-feira (15), o acordo de colaboração entre as partes no combate a propagação do vírus. Na reunião, oformalizou a criação do. Além dos órgãos já citados, outras nove entidades fazem parte do projeto, são elas as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Conselho Municipal da Saúde, hospitais particulares, 4ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, Ministério Público e Câmara Municipal.

No documento de cooperação técnica assinado pelo mandatário da cidade, Antônio Almas, e pelo reitor da UFSJ, Marcos Vinicius David, está estipulado que a universidade fará o desenvolvimento de pesquisas, produção de insumos e a realização de 100 testes diários para diagnóstico da doença. A projeção é de que os resultados devem ser repassados à administração municipal com um prazo máximo de 24 horas após o recolhimento dos dados. As amostras serão colhidas pela própria prefeitura e enviadas à UFSJ.





O reitor da universidade declarou a entrada em funcionamento de dois laboratórios para a conclusão dos testes diários, 50 deles em cada um desses espaços, além de reiterar o esforço da unidade de ensino em conseguir mais insumos materiais e kits de testagem. Ele também destacou a importância do fechamento dessa parceria para a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Marcos Vinicius David, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) (foto: Divulgação/ Prefeitura de Juiz de Fora)



“A Universidade está colocando seu contingente de pesquisadores e pesquisadoras para contribuir nessa crise. A comunidade acadêmica se envolveu e só faria sentido atuar em sintonia com o município. Já havíamos colocado nossa estrutura à disposição da prefeitura, como o estudo técnico para fazer a gestão do avanço da epidemia no município e a produção de álcool em gel na Farmácia Universitária”, informou.

O diretor enfatizou que a UFJF não poderia ficar parada diante da crise vivida no país e que todos os esforços estão sendo feitos pela instituição para contribuir com a comunidade. “A partir desta quinta-feira (16), passamos a realizar os testes da COVID-19 em nossos laboratórios”.

De acordo com o administrador da instituição, a decisão da prefeitura em decretar o isolamento social na cidade foi acertada.

“A única forma de combatermos a perda de vidas é manter o isolamento social. Precisamos que as pessoas continuem em casa para podermos dar um passo adiante. Estamos pesquisando o momento correto de dar esse passo. É uma decisão que precisa ser embasada cientificamente”, concluiu.

Comitê de enfrentamento

O prefeito Antônio Almas explicou que, em 17 de março, a prefeitura de Juiz de Fora já havia criado um comitê de combate ao novo coronavírus, com o objetivo de organizar as demandas internas da administração municipal e entender os desafios que se apresentavam a partir da constatação do vírus no município. Após a execução das primeiras ações, a municipalidade reconheceu a necessidade de formar novas parcerias junto a outras instituições.

“Há um mês estamos conversando com diversas entidades da cidade, com o objetivo de unir forças no combate ao coronavírus em Juiz de Fora. Agora, resolvemos formalizar esta parceria, visando avançar nas ações necessárias, para que possamos dar respostas mais efetivas e concretas no enfrentamento ao coronavírus. Agradeço a todos que atenderam a este chamamento e vão estar presentes”, afirmou Almas.

Boletim

Segundo o informe epidemiológico divulgado nessa quarta-feira (15), pela prefeitura de Juiz de Fora, o número de pacientes suspeitos com coronavírus chegou a 1.321. Foram 93 casos confirmados e dois óbitos. De acordo com o boletim, quatro mortes ainda estão sob investigação das autoridades de saúde.

