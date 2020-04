Profissionais do transporte coletivo de BH e Região Metropolitana começam a receber máscaras

Profissionais receberão um kit com duas máscaras (foto: Divulgação/Fetram)









Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) garantirão maior segurança aos profissionais e a população durante as viagens e no expediente nas garagens das empresas. Segundo o presidente da Fetram, Rubens Lessa, as máscaras foram adquiridas junto a associados e parceiros.





“O nosso desejo era ter adquirido as máscaras há mais tempo, mas a alta demanda pelo produto em todo o mundo levou à escassez dos estoques dos fabricantes”, disse Lessa.





A entrega das máscaras seguirá pelos próximos 10 dias, aproximadamente, de acordo com o cronograma do fornecedor dos itens. A expectativa da Fetram é que até o dia 24 de abril, 100% dos profissionais do transporte coletivo de BH e Região Metropolitana estejam utilizando os EPIs.

Profissionais docomeçaram a receber, nesta quarta-feira (15),para combater a disseminação do novo. Sãoque estão sendo distribuídos pela