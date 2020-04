Pesquisa vai além da cloroquina para combater o novo coronavírus

Segundo o infectologista Carlos Starling, o que tem sido discutido agora é tratar os pacientes mais cedo (foto: Arquivo pessoal)



cloroquina é apenas um dos medicamentos estudados por diferentes frentes da comunidade científica na busca de uma solução contra a COVID-19. “Como ele é um vírus novo, todos os achados são atuais, ou seja, não têm comprovação pelos métodos que se conhece bem, que são os chamados ensaios clínicos”, explica o infectologista Dirceu Greco, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética.



17:09 - 09/04/2020 Ministério da Saúde confirma 941 mortes por coronavírus no Brasil Ensaios clínicos controlados para um tratamento em teste são realizados com dois grupos de pessoas: uma metade recebe o tratamento e a outra o placebo. Desta maneira, pode-se fazer o devido controle para avaliar sua eficácia. é apenas um dos medicamentos estudados por diferentes frentes dana busca de uma solução contra a. “Como ele é umnovo, todos os achados são atuais, ou seja, não têm comprovação pelos métodos que se conhece bem, que são os chamados ensaios clínicos”, explica o infectologista Dirceu Greco, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética.controlados para um tratamento em teste são realizados com dois grupos de pessoas: uma metade recebe oe a outra o. Desta maneira, pode-se fazer o devido controle para avaliar sua eficácia.



“Porém, nenhum dos medicamentos está nesta fase”, comenta Greco, citando, além da cloroquina, o remdesivir, já testado no tratamento contra o Ebola, e o lopinavir/ritonavir, utilizado para o tratamento contra o HIV.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou o ensaio clínico internacional Solidarity (Solidariedade), para comparar quatro opções de tratamento e avaliar sua eficácia contra a COVID-19. No Brasil, o Solidarity é capitaneado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz). Em Minas Gerais, o Hospital das Clínicas, da UFMG, participa da iniciativa.

Em 31 de março o primeiro paciente brasileiro foi incluído no ensaio. “Uma quantidade enorme de pacientes vai participar, então a resposta, qualquer que seja, será robusta”, destaca Greco.

Também infectologista e professor da UFMG, Unaí Tupinambás afirma que, até o momento, não há nada comprovado em relação à eficácia de qualquer medicamento. “Há em curso um estudo grande em número de pacientes e esperamos que até o final da semana que vem haja uma luz no fim do túnel. Daí, poderemos comprovar se a droga A ou B poderá ser utilizada com mais segurança.”





PROFILAXIA Em Belo Horizonte, o HC – ao lado dos hospitais Odilon Behrens, Metropolitano e Eduardo de Menezes –, participa de um estudo com o Instituto René Rachou (Fiocruz Minas) com a cloroquina. “Mas é um estudo de profilaxia com profissionais de alto risco”, comenta Tupinambás. Durante três meses, em torno de 660 profissionais da saúde tomarão o medicamento. “Nossa expectativa é de que quem tomou não fique doente”, acrescenta.

O infectologista Carlos Starling, também da UFMG e integrante do Comitê de Combate à Pandemia de Coronavírus, comenta que os hospitais de Belo Horizonte que estão fazendo o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes de gravidade “moderada a alta”, o fazem de forma compassiva.



“Ou seja, aquele em que o médico acha que é indicado. O que tem sido discutido agora é tratar mais cedo os pacientes. Mas isto vai da disponibilidade da medicação e dos protocolos internos de cada instituição.”

Outro método que vem sendo testado é o uso do plasma. Grosso modo, retira-se o sangue de um paciente que escapou da infecção, separa-se o plasma, onde estão os anticorpos, e ele é injetado em um doente. Tal método já foi utilizado, com sucesso, em pacientes com Ebola. “É possível que funcione, mas não há, por ora, comprovação. Ela pode vir daqui a dois, três meses. Tudo tem risco, pois não se sabe a dose, o efeito colateral”, explica Greco.

Para o infectologista, a palavra que deve ser usada neste momento a respeito de qualquer tratamento é “prudência”. “Mesmo em situações de emergência, não dá para se passar por cima da ética.”





O que está em estudo





» Remdesivir – Foi previamente testado contra o Ebola. Gerou resultados promissores em estudos com animais para Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que também são causadas pelo coronavírus, sugerindo que pode ter algum efeito em pacientes com COVID-19.





» Lopinavir/Ritonavir – Tratamento licenciado para o HIV em estudo para identificar e confirmar qualquer benefício para pacientes com COVID-19. Embora existam indicações de experimentos de laboratório de que essa combinação possa ser eficaz contra a COVID-19, os estudos realizados até agora em pacientes com o novo coronavírus foram inconclusivos.





» Interferon Beta-1a – Utilizado no tratamento da esclerose múltipla.





» Cloroquina e hidroxicloroquina – São utilizadas no tratamento de malária e doenças reumatológicas, respectivamente. Na China e na França, pequenos estudos forneceram algumas indicações de possíveis benefícios do fosfato de cloroquina contra pneumonia causada pela COVID-19, mas precisam de confirmação por meio de ensaios randomizados.





Fonte: OMS