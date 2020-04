Coronavírus: aplicativo de transporte inicia desinfecção para carros em BH

Serviço dura apenas cinco minutos e a desinfecção tem efeito por até 72 horas (foto: Divulgação/99)

A empresa de aplicativo de transporte 99 iniciou nesta semana, em Belo Horizonte, a desinfecção dos veículos dos motoristas parceiros da 99Pop. Para isso, a companhia tem utilizado uma tecnologia da Espanha na higienização dos automóveis.









O serviço é feito em cinco minutos. Ao ser aplicado, o produto é fragmentado em bilhões de nano partículas, gerando uma névoa que atinge 100% do ambiente. Logo após a higienização, o motorista poderá voltar a usar o carro.





De acordo com a 99, podem fazer a higienização motoristas das categorias Diamante e Rubi do Somos99, ou ser um dos condutores mais ativos no aplicativo nos últimos 30 dias. Para saber se o filiado à plataforma é elegível ao procedimento, basta abrir o aplicativo e ver se recebeu convite para participar. Feito isso, basta se inscrever. O serviço é gratuito.