Ministério da Saúde confirma 941 mortes por coronavírus no Brasil

Casos e mortes no Brasil pela doença aumentam em mais um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde (foto: Reprodução/AFP)



O Brasil registra 941 mortes e 17.857 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Os dados foram divulgados na tarde desta quinta-feira (9) pelo Ministério da Saúde.

Os números representam um novo recorde da doença no país. Em um intervalo de um dia, o país registrou mais 141 mortes e 1.930 novos casos. O maior número de ocorrências registradas em 24 horas tinha sido registrado no último boletim, quando foram contabilizadas 133 mortes.

São Paulo continua sendo o estado brasileiro com a situação mais crítica, registrando 7.480 casos e 496 mortes. O boletim anterior divulgava 428 mortes e 6.708 casos da doença.

Em seguida vem o Rio de Janeiro com 2.216 casos e 122 mortes. Ainda no Sudeste, Minas Gerais tem 655 pessoas diagnosticadas e 15 óbitos - no boletim anterior, eram 614 e 14, respectivamente.

O único estado do país ainda sem registros de mortes pelo coronavírus é o Tocantins. Em dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o estado tem 23 casos confirmados.

Casos de Covid-19 no dia 9 de abril (foto: Reprodução/Ministério da Saúde )

Sul





A Região Sul, terceira região mais populosa do país, registrou 1.728 casos e 51 mortes. Entre esses números, 12 óbitos e 618 contaminações estão no Rio Grande do Sul - ontem eram nove mortes e 555 casos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19.





O Paraná registra 22 mortes e tem 609 casos confirmados da doença. Por último, Santa Catarina tem 501 casos e 17 mortes.

Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste tem 903 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e 24 mortes. O Mato Grosso do Sul é o estado com menor número de casos: são 89 indivíduos com a doença e apenas duas mortes - o mesmo número de óbitos do Mato Grosso.

Nordeste

O Nordeste continua sendo a segunda região brasileira que mais concentra casos no país. A situação dos nordestinos preocupa, já que a região abriga cerca de 50% das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família; ou seja, população pobre.

Conforme o Ministério da Saúde, a região concentra 3.242 casos - 417 pessoas diagnosticadas a mais em relação ao último boletim. Por lá, o Ceará segue sendo o estado com mais pessoas contaminadas, registrando 1.425 casos e 55 mortes - ontem, eram 1.291 e 43, respectivamente.

A Bahia ainda é segundo estado da região com maior número de casos. Ao todo, são 559 pessoas contaminadas e 19 mortes. O último boletim registrava 497 casos e 15 óbitos.

Alagoas é o estado da região com menor número de casos confirmados. São 37 pessoas diagnosticadas e três óbitos.

Norte

Na Região Norte, o Ministério da Saúde já confirmou 1.192 casos e 47 mortes. A região foi a última a contabilizar casos em todos os estados. Ali, o estado com a situação mais crítica é o Amazonas, com 40 mortes e outros 899 casos.

O Tocantins, com 23 casos é o único estado do país que não registra nenhuma morte por COVID-19.