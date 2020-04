Na véspera do feriado, Prefeitura de Nova União bloqueia entradas da cidade

Barreira sanitária em Nova União (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Diante da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou o fechamento de entradas do município e a abertura de uma barreira sanitária na cidade. O acesso é liberado somente para moradores. A medidas foi tomada às vésperas do feriado prolongado da semana santa, quando era esperada a chegada de visitantes ao município.





O prefeito Ailton Guimarães (PDT) divulgou a publicação do decreto na tarde dessa quarta-feira no Facebook. Na postagem, ele explica que o município recebe muitas pessoas de cidades vizinhas e, no último fim de semana, isso foi motivo de inúmeras ocorrências de fiscalização de posturas e meio ambiente por causa do descumprimento das medidas de isolamento social. “(...) estando na véspera de feriado nacional a expectativa era de maior incidência de visitantes e consequentemente eventual descumprimento das medidas sanitárias e até mesmo uma impossibilidade de efetivo controle e adoção de medidas sanitárias no âmbito territorial de todo o Município de Nova União, hipótese que coloca em risco não só os Munícipes de Nova União e os próprios visitantes, mas até mesmo o sistema de saúde da Microrregião de Caeté, que poderia ser eventualmente colapsada pelo contágio comunitário do COVID-19”, escreveu.











Para detalhar a situação, também circula no WhatsApp um vídeo do chefe do Executivo municipal falando sobre as medidas e citando casos de pessoas que entraram em contato com ele questionando sobre a possibilidade de fechamento das entradas da cidade porque planejavam confraternizações no município. O prefeito também informa que ontem houve a inclusão de mais três casos suspeitos da COVID-19 na listagem do município, totalizando sete pacientes.





O decreto determina o fechamento de todas as entradas do município, exceto a do Bairro Nova Aparecida, onde foi instalada uma barreira sanitária na Avenida José Inácio de Magalhães, onde há um posto da Polícia Militar (PM). Ali será permitida também a saída de veículos para abastecimentos em postos de combustível por, no máximo, 30 minutos. Por lá também é permitida a entrada de pessoas que trabalhem em Nova União, desde que apresentem documentos comprobatórios, como crachás, e caminhões de abastecimento de itens essenciais com nota fiscal. (Colaborou TV Alterosa)