Nova Serrana tem primeiro caso de morte por COVID-19 confirmada

A idosa era moradora de Nova Serrana e estava internada em Divinópolis (foto: Divulgação)





Quatro dias após reabrir o comércio, Nova Serrana, região Centro-Oeste, confirmou a primeira morte por COVID-19. A idosa, de 82 anos, estava internada em um hospital de Divinópolis. Ela já deu entrada no sistema hospitalar em estado grave.









O secretário da pasta, em Divinópolis, Amarildo de Sousa afirmou, na manhã desta quinta-feira (09), que a clínica epidemiológica confirmou o óbito pela doença e que foi colhido material para teste. Disse também que o exame de imagem e toda a sintomatologia confirmam positivo para o novo coronavírus. Familiares da paciente estiveram no exterior.





Secretário alerta prefeitos vizinhos





Com receio da sobrecarga do sistema hospitalar da cidade que atende 54 municípios, Sousa fez alerta aos prefeitos que flexibilizaram o funcionamento do comércio esta semana. "Essas cidades são usuárias do nosso sistema de saúde. Estamos fazendo um esforço aqui e peço que elas façam. Vai faltar leitos para os munícipes de Divinópolis e também para os da região", alertou. Deste segunda-feira (06), parte da atividade econômica de Nova Serrana foi liberada.