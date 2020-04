Vale monta operação para repatriar mais 500 funcionários brasileiros em Moçambique

Mina Moatize, pertencente à Vale, tem como principal atividade a extração de carvão (foto: Divulgação/Vale) Vale está planejando repatriar mais 500 funcionários e seus familiares brasileiros que trabalham em Moçambique, no Sul da África, nos próximos dias. Na semana passada, a empresa providenciou o retorno Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A previsão é que mais dois voos sejam feitos para transportar os colaboradores. A mineradoraestá planejando repatriare seus familiares brasileiros que trabalham em, no Sul da África, nos próximos dias. Na semana passada, a empresa providenciou o retorno de 250 colaboradores e parentes . Eles desembarcaram no, em Confins. A previsão é que mais dois voos sejam feitos para transportar os colaboradores.





“A companhia reforça que está em conformidade com os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências de cada um dos países em que opera e está monitorando o desenvolvimento da situação”, diz a nota da Vale, enviada ao Estado de Minas.





Em Moçambique está localizada a Mina Moatize, explorada pela Vale, que tem como principal atividade a extração de carvão.

