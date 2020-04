Prefeito de Alterosa, no Sul de Minas, decreta jejum para conter pandemia

(foto: PREFEITURA DE ALTEROSA/ DIVULGAÇÃO) Alterosa, no Sul de Minas, Hermes de Souza Silva (PSB), o sábado (4) será de jejum e orações no município de 15 mil habitantes, para conter a pandemia de provocada pelo coronavírus. Em decreto assinado na noite de quinta-feira (2), ele recomenda à população "que dedique, nesse dia, a jejuar e orar a Deus, pedindo que tenha misericórdia do nosso município". Se depender do prefeito deo sábado (4) será de jejum e orações no município de 15 mil habitantes, para conter a pandemia de provocada pelo. Em decreto assinado na noite de quinta-feira (2), ele recomenda à população "que dedique, nesse dia, a, pedindo que tenha misericórdia do nosso município".









O prefeito esclarece que não precisa ser um jejum completo, com eliminação de todas as refeições, passando fome: "Pode ser não tomar o café da manhã, por exemplo, ou fazer silêncio". Ele espera que a medida se irradie por todo o estado e o país. "Escolhi o sábado, pois é um dia em que todos ficam em casa.

BARREIRA

Com barreira sanitária na entrada da cidade, que fica no entorno de Lago de Furnas e perto de Alfenas, com 100 mil habitantes, Alterosa não registra nenhum caso de coronavírus. "Não tem suspeito. O problema é que, no hospital da Santa Casa, só há dois respiradores. Já pensou se muita gente precisar?", preocupa-se.

Além de contar com "a ajuda de Deus" para espantar a Covid-19, a população tem cooperado, ressalta o prefeito, ficando em casa, dentro do isolamento social, enquanto o comércio cerrou as portas, com exceção do supermercado e outros essenciais.

