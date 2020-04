Prefeitura recebe nova remessa de vacinas e retoma campanha contra a gripe

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasi) Prefeitura de Belo Horizonte recebeu nesta sexta-feira (3/4) mais uma remessa de doses e retomou a Campanha Nacional da Vacinação contra a gripe. O lote é do Ministério da Saúde e as vacinas estão sendo distribuídas nas unidades de saúde, nos hospitais e para as lojas da Drogaria Araujo. BH contabiliza aproximadamente 415 mil doses para a primeira fase da imunização. derecebeu nesta sexta-feira (3/4) mais uma remessa de doses e retomou acontra a gripe. O lote é doe as vacinas estão sendo distribuídas nas unidades de saúde, nos hospitais e para as lojas da. BH contabiliza aproximadamente 415 mil doses para a primeira fase da









O governo federal antecipou a campanha deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus e as doses estão sendo entregues de forma escalonada. A vacina não tem eficácia contra a COVID-19, mas protege contra três tipos de vírus da gripe.





PESSOAS ACAMADAS





Ainda pode ser feito o cadastro para pessoas acamadas e residentes de casas de repouso. O período de inscrição vai até 9 de maio. A vacinação é domiciliar e exclusiva para o público-alvo.

