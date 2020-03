Mineiro se muda para aeroporto de Lisboa na tentativa de voltar para o Brasil

Brasileiros dormindo no aeroporto de Lisboa na esperança de conseguirem um voo para retornar ao país (foto: Gabriel Mendes)

Mudar-se para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e tentar conseguir vaga num voo qualquer para o Brasil foi a saída encontrada por Gabriel Mendes, de 32 anos, que trabalha como pintor em Portugal. Ele tem um voo de regresso marcado para quarta-feira, no entanto, a incerteza sobre a manutenção da viagem devido à pandemia de coronavírus na Europa levou Gabriel a adotar essa medida desesperada.



O mineiro conta que neste sábado (28/03) falou com uma assessora da Embaixada brasileira, que apoiou sua decisão. "Ela disse que essa é a melhor saída e também que não existe nenhuma resolução vinda de Brasília."

"Aqui existe uma lista. Os brasileiros, não sou só eu que resolvi tomar essa atitude, entram numa lista de espera e sempre que aparecem vagas em voos, são chamados por ordem de chegada. Essa passou a ser a minha grande esperança", diz Gabriel.







Gabriel sabe que corre risco de contrair o novo coronavírus. "O aeroporto está cheio de brasileiros, mas muitos outros estão com medo de vir para cá. Sei que é um risco, mas tenho de corrê-lo para poder voltar para casa. Vou ficar aqui até conseguir voltar. Na pior das hipóteses, torço para que o meu voo dia 31 (terça-feira) decole."

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





