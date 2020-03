Coronavírus: Prazo de contato e de manifestação do vírus chama atenção

Tempo de manifestação do vírus não é sempre o mesmo (foto: Reprodução/ Internet) distância de tempo entre contato com o novo coronavírus e a manifestação dos sintomas tem chamado a atenção dos médicos e também da população. Na última quarta-feira (18), o Hospital Lifecenter, localizado na Avenida do Contorno, no Bairro funcionários, abrigou dois pacientes diagnosticados com a COVID-19. Os casos confirmados foram de pai e filho, ambos médicos. Segundo fontes contaram ao Estado de Minas, nesta semana, a esposa e mãe também testou positivo para a presença do vírus. tem chamado a atenção dos médicos e também da população. Na última quarta-feira (18), o Hospital, localizado na Avenida do Contorno, no Bairro funcionários, abrigou dois pacientes diagnosticados com a. Os casos confirmados foram de pai e filho, ambos médicos. Segundo fontes contaram, nesta semana, a esposa e mãe também testou positivo para a presença do vírus.









Segundo o médico infectologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), Dirceu Greco, o período de incubação da COVID-19 dentro do corpo humano não tem uniformidade, e por essa razão, o vírus pode se manifestar de maneiras distintas em pessoas infectadas.





“Existem três razões para explicar o motivo da manifestação ser mais rápida e algumas pessoas em relação a outras. A primeira seria a quantidade de inóculo inicial, ou seja, a quantidade de vírus que está no corpo. A segunda é a resposta imunológica, que é totalmente diferente. Por último, o déficit imunológico de pessoas que estão na área de risco”, detalhou.





“O vírus já pode se manifestar a partir do primeiro dia de infecção, mas a maior parte dos casos pode acontecer após o sétimo dia, que é conhecido como tempo médio. Não temos uma exatidão quanto ao período de evolução pois não há tempo de experimentação”, completou o infectologista.

Brasil

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus triplicou em seis dias no país. Até o fechamento desta reportagem foram confirmados 3.417 casos da doença e 92 mortes, segundo dados confirmados por todas as secretarias de Saúde dos estados brasileiros.





O Ministério da Saúde analisou, na manhã desta sexta-feira (27), os primeiros 59 óbitos e constatou que, em 53 deles, a maior parte das vítimas tinha 60 anos ou mais. Cinco mortes foram de pacientes com idade entre 30 e 50 anos.





Entre as pessoas que morreram contaminadas com a COVID-19, seis em cada 10 brasileiros tinham problemas de coração. Quatro em cada 10 tinham diabetes, e um em cada quatro tinha problema no pulmão.

Minas Gerais

De acordo com o informativo epidemiológico de coronavírus divulgado na manhã desta sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), até o momento são 21.691 casos suspeitos, 189 casos confirmados para COVID-19 e nenhuma morte.





Belo Horizonte segue líder no ranking de cidades mineiras com mais infecções, com 118 contaminados, 22 a mais desde o boletim dessa quinta-feira (26). Nova Lima (13) e Juiz de Fora (11) completam a lista de cidades com mais de 10 casos constatados. Ainda de acordo com a SES/MG, os casos suspeitos aumentaram de 17.399 para 21.691, sendo 4.292 novos casos em apenas 24 horas.





