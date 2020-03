Detentos de MG vão produzir máscaras de proteção contra o coronavírus

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, aé de que sejam produzidasmáscaras por dia para oda população, hospitais, asilos e pelas forças de segurança do estado.

Em todas as unidades prisionais de Minas, o corte, montagem e costura das máscaras seguem parâmetros de confecção da Vigilância Sanitária.

A produção começou nesta terça-feira (24), no Complexo Penitenciário de Ponte Nova, na Zona da Mata. A confecção na cidade conta com 12 presas e previsão de quatro mil máscaras entregues por semana. Segundo o governo de Minas, os materiais utilizados foram doados pela prefeitura e por empresários da cidade.

Já em Juiz de Fora, também na Zona da Mata, os trabalhos começaram nesta quarta-feira (25), na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Cinco detentos participam da produção que será destinada aos funcionários da limpeza urbana do município e na unidade prisional.

Nesta quinta-feira (26), a confecção de máscaras começará em Caxambu, no Sul de Minas, e contará com o trabalho de 15 internos. Os materiais também foram doados pela Prefeitura, empresários e moradores da região.

O governador de São Paulo, João Doria, também já havia anunciado, nesta terça-feira (24), a produção de máscaras pelas unidades prisionais do estado. O governador fez o anúncio durante coletiva de imprensa e informou que seriam produzidas 320 mil máscaras de proteção, a partir desta quarta (25) pelos detentos.

