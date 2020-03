Coronavírus: Betim investiga morte de menino de 10 anos em hospital

Menino deu entrada no hospital à tarde com insuficiência respiratória (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 08/03/2016)







A Secretaria Municipal de Saúde de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, investiga a causa da morte de um menino de 10 anos na noite dessa segunda-feira em um hospital da cidade. Segundo a prefeitura, houve coleta de material para investigar diversas doenças, entre elas a COVID-19, provocada pelo novo coronavírus.









"A morte está sendo investigada para todos os vírus respiratórios, inclusive para covid-19. A coleta do material para o exame foi feita no hospital e enviada à Fundação Ezequiel Dias (Funed) para análise. A secretaria solicitou urgência do resultado", informou a pasta.





A Secretaria de Saúde da cidade também afirma que está em contato com a família do menino para acolhimento e orientações sobre cuidados e procedimentos que devem ser realizados.





Minas Gerais ainda não registrou mortes pela COVID-19. Segundo o mais recente boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, da tarde passada, até o momento há 128 casos confirmados da doença e outros 7.766 em investigação.