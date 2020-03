(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Também foi internada nessa segunda-feira (23), com suspeita de coronavírus, a esposa do médico de 72 anos que está no CTI do Hospital Lifecenter, em BH, desde a semana passada. Segundo familiares, ela aguarda resultados dos exames.

O médico, que é ortopedista, deu entrada com o filho, de 34 anos, infectologista, ambos com os sintomas de COVID-19. O filho respondeu bem ao tratamento, recebeu alta do CTI e foi para um quarto em isolamento.

A família deve passar por novos exames nesta terça-feira (24), no período da manhã.

Entenda

Os dois médicos fizeram um cruzeiro marítimo em Miami recentemente e, na sequência, estiveram em Campinas, interior de São Paulo, onde participaram da aplicação de provas para obtenção do Título de Especialidade em Ortopedia e Traumatologia (TEOT) da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Não há informações, no entanto, se a esposa, internada com suspeitas da COVID-19, também esteve na viagem ou contraiu dos familiares.

O pai do infectologista segue em estado de saúde delicado, mas tem registrado boa evolução. Segundo uma fonte do Estado de Minas, ele tem tido episódios de sair da sedação. Em um desses momentos, ficou sabendo que o filho estava melhor e fora do CTI.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





