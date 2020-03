Prefeituras do Norte de Minas adotam barreiras sanitárias contra a chegada do coronavírus

(foto: Pablo Magalhães/divulgação)

Numa situação que lembra a Idade Média, quando as cidades eram fechadas para evitar a invasão de inimigos, cidades do norte mineiro estão se fechando com barreiras físicas, feitas de madeira, e controle de passagem de carros e pessoas.

Januária

Januária, cidade de 67,7 mil habitantes, adotou as medidas mais rigorosas de controle sanitário. Nesta terça-feira (24), apenas uma entrada está sendo mantida na área urbana, pela qual se faz o controle de passagem de pessoas e veículos.



O prefeito, Marcelo Felix (PSB), baixou decreto com as medidas contra a propagação da Covid-19, que, além do fechamento de estabelecimentos comerciais (exceção de farmácias, supermercados, padarias, postos de gasolina e serviços de saúde), estabelece restrições à circulação de pessoas.

Uma das medidas é a redução em 50% da lotação máxima dos ônibus das linhas de passageiros entre a sede urbana e comunidades rurais do município. O decreto determina que a suspensão do transporte de passageiros na cidade por mototaxistas, que devem se restringir somente a carregar mercadorias e encomendas, valendo a mesma determinação para taxistas que fazem o transporte intermunicipal. Além disso, está suspensa no município a circulação de ônibus de turismo e do “transporte alternativo” (clandestino).

O coordenador da Defesa Civil de Januária, Manoel Santana, disse que nessa segunda-feira (23) foi montada uma barreira no posto policial na entrada do município (chegada pela BR 135/Pedras de Maria da Cruz). Segundo ele, foi feito questionamento aos visitantes sobre a cidade de origem e condições de saúde. “As pessoas que vieram de outros estados deverão permanecer em quarentena por 14 dias”, informou Santana, acrescentando que os visitantes que apresentarem problemas de saúde também passarão a ser avaliados e monitorados por equipe clínica.



O coordenador da Defesa Civil de Januária informou ainda que, a partir desta terça-feira, visando maior controle de visitantes, será mantida apenas uma entrada de veículos para a cidade, no trevo da BR 135 e do acesso para o distrito de Brejo do Amparo. Ali também ocorre a circulação de pessoas pela BR 479, que dá acesso a Chapada Gaúcha e Arinos, sendo usada por pessoas que viajam de Januária para Brasília (DF). No local será montada uma barreira sanitária. Todas as demais entradas da cidade serão fechadas com barreiras físicas, de madeira, informou Manoel Santana.

Espinosa

Em Espinosa , com 31,6 mil habitantes e quase na divisa com a Bahia, o prefeito, Milton Barbosa (PT), disse que, além das barreiras sanitárias na entrada do município, também está sendo realizada blitz educativa. Estações de rádio e carros de som estão divulgando “toque de rcolher”. “Estamos mostrando para a população a importância do isolamento como forma de prevenir a propagação da doença, afirma Barbosa.

Nas barreiras sanitárias, os visitantes são submetidOs a testes de temperatura corporal e preenchem ficha de origem. Em seguida, são orientados sobre os cuidados preventivos contra o coronavirus.

O prefeito de Espinosa disse que endureceu as medidas preventivas contra a Covid-19 e até mandou a policia averiguar o comportamento de um morador da zona rural que estaria divulgando em grupo de whatsApp uma “brincadeira” diante da situação de perigo.

Ele chamou atenção para o esquecimento da disputa politica e pediu a união de todos contra o coronavirus. “Chega de politica. Agora é hora de (usar) poder de policia mesmo e prender (quem desobedecer as medidas protetivas) e fazer o que for preciso. Esquece politica, esquece tudo. Agora é vida, é o ser humano”, recomenda Barbosa.

Janaúba

Ainda no Norte de Minas, barreiras sanitárias com entrevistas e avaliações clínicas de visitantes também foram adotadas em Janaúba . O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon Mendes (PSDB), assinou decreto que prevê a possibilidade do impedimento de pessoas na cidade, “conforme o interesse público”, dentro das ações preventivas contra o coronavirus.

