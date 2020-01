Chuva em Belo Horizonte é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta

Aeroportos de Confins e da Pampulha operam por instrumentos, com voos atrasados

#ChuvaemBH Meu Deus é cerveja contaminada, corona virus , só falta a primeira bomba da 3ra guerra mundial cair ai em BH . pic.twitter.com/YMcs6QqdFm %u2014 Nanci Santos (@Nanciota) January 24, 2020

A estação São gabriel ja ta alagada ?



Sim ou com Certeza#ChuvaemBH pic.twitter.com/1KFOodB0wv %u2014 Zed (@Mid_Mateus) January 24, 2020

BH desandou em catástrofes depois q tiraram o relógio do Itau de cima do JK. Reparem.#ChuvaemBH %u2014 Jonathan Fialho (@JonathanFialho8) January 24, 2020

E a situação na lagoa da Pampulha começa a sair do controle #ChuvaemBH pic.twitter.com/3JtsMxgFcE %u2014 Quer jantar comigo? (@DoutorMaravilha) January 24, 2020

Sobre a #ChuvaemBH

O mineiro paga 5 conto de passagem pra ter goteira dentro do busão

Eu tô revoltado mas tô rindo do pessoal que tá abrindo guarda chuva aqui dentro %u2014 Gomes (@GomesHSilva) January 24, 2020

Você, que joga lixo na rua, tem moral nenhuma de reclamar da chuva!!! Torço pro vento virar seu guarda chuva no meio da praça sete e você sair correndo igual pato pra buscar!!! #ChuvaemBH pic.twitter.com/GBxBIhlDCb %u2014 Fabi Borges (@fabieneborges) January 24, 2020

a defesa civil te vendo sair de casa hoje #chuvaembh pic.twitter.com/QVlPaTq4UN %u2014 a glande de pedro henrique (@joyonceivy) January 24, 2020

A rua Gilso Bretas, a rua da minha casa, Em Belo Horizonte que termina na Av. Cristiano Machado entre o Primeiro de Maio e o Suzana. Perder tudo é isso. Nos últimos anos, a cidade ganhou placas de desvio de trânsito e pouco cuidado real. @defesacivilbh #ChuvaemBH pic.twitter.com/0iPuSJFcIM %u2014 Leonardo Koury (@leo_koury) January 24, 2020

"não precisa de ponto facultativo em bh não" / trabalhador em bh #ChuvaemBH pic.twitter.com/0hp6NAFKFH %u2014 nayra (@nayraandrades) January 24, 2020

TODO ano o rio arrudas transborda todo ano o prefeito novo: #ChuvaemBH pic.twitter.com/HlpCeoEsqb %u2014 pimenta biquinher (@wandiinha_) January 24, 2020

Previsão para hoje na Lagoa da Pampulha:#ChuvaemBH pic.twitter.com/viqdS4u4Ug %u2014 dani liduário (@daniliduario) January 24, 2020

Ver galeria . 28 Fotos Alagamento na Avenida Otacílio Negrão de Lima, próximo ao número 7.400, Bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press )

Todos essas questões são abordadas pelos usuários do Twitter nesta sexta-feira, alguns até com humor, brincando com os últimos problemas enfrentados pela cidade. Outros reclamam da situação e mostram vídeos desta manhã. Confira abaixo algumas das postagens: