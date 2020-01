Autoridades desmentem áudio de WhatsApp sobre chuva em Belo Horizonte

São falsas as afirmações contidas em um áudio que circula pelo WhatsApp desde quarta-feira prevendo um cenário de caos em caso de chuva nesta sexta-feira em Belo Horizonte. O boato fala em ponto facultativo no serviço público e até o fechamento do metrô.





19:39 - 22/01/2020 Previsão de temporal: veja os 11 pontos de BH que receberão operação especial ponto facultativo na Prefeitura de Belo Horizonte”, informou a assessoria do Executivo municipal nesta quinta-feira. No início desta tarde, o prefeito Alexandre Kalil, que transferiu o gabinete para o Centro Integrado de Operações da capital (COP-BH), vai conceder uma entrevista coletiva sobre as medidas que devem ser tomadas em função da precipitação. Também não há previsão de ponto facultativo nos órgãos do estado, segundo a assessoria de comunicação do governo de Minas.



Quinta-feira começou com chuva em todas as regiões de Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

A Defesa Civil de Minas Gerais também desmentiu o áudio ao longo desta manhã e o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto do órgão, divulgou um vídeo sobre o assunto. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte também pede que a população fique atenta. “Em momentos de alerta de chuva, compartilhe apenas as informações oficiais da Defesa Civil de Belo Horizonte. Acompanhe no Instagram, Twitter, Facebook e Telegram pelo @defesacivilbh. Receba também mensagens no celular via SMS 40199. É grátis!”, diz o órgão.





Defesa Civil da capital envia informações sobre a previsão do tempo em BH, além das áreas de risco, por meio de SMS e redes sociais (foto: Defesa Civil de BH/Divulgação)

Diante da repercussão do áudio, em que um homem se identifica como motorista que havia feito uma corrida para um integrante da Defesa Civil da capital, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH) esclareceu que "não existe qualquer paralisação prevista para as operações do metrô nesta quinta e sexta-feira (23 e 24/1) e o sistema segue operando, normalmente, das 5h15 às 23h, com todas as estações abertas à população".