Açude se rompe e alaga parte de Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha

Um açude se rompeu na manhã desta quinta-feira no município de Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha. Parte da comunidade foi alagada. Chove na região e o local fica fora da área de cobertura de celular.









Equipes da Polícia Militar (PM) e da Defesa Civil se deslocaram para o município, como apurou a reportagem.





Aguarde mais informações