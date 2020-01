Brumadinho, 1 ano depois: Natureza tenta resistir à tragédia

Vista aérea da Fazenda Índia, onde fica o nascedouro do Córrego do Feijão (foto: Mateus parreiras/EM/D.A Press)





O nome Córrego do Feijão entrou para a história em 25 de janeiro de 2019 como a pior tragédia minerária das últimas três décadas, a segunda mais grave em estragos ambientais e socioeconômicos após Mariana (2015). Mas, ao contrário da Mina Córrego do Feijão, onde estava instalada a Barragem B1, da Vale, em Brumadinho, que se rompeu e soterrou 270 pessoas (11 ainda desaparecidas), e do bairro de mesmo nome, que foi a primeira comunidade atingida pela lama e os rejeitos, o manancial que batiza todas as estruturas ainda surge límpido das entranhas da terra, a apenas dois dias de essa tragédia completar um ano, no próximo sábado. Para mostrar esse símbolo que resiste, como a comunidade mutilada pela dor e a natureza dilacerada sob rejeitos, a reportagem do Estado de Minas foi até o berço do singelo riacho do interior mineiro para contar a sua história.





O nascedouro do Córrego do Feijão se dá na Fazenda Índia, uma propriedade rural tradicional da região de Brumadinho que nos últimos 35 anos chegou a negociar 3.500 porcos por ano, além de outras culturas. A fazenda fica espremida entre a Mina do Feijão e a Mina de Jangada, da Vale, e a Mineração Ibirité, três grandes explorações de minério de ferro. Mas nem o berçário do manancial escapou ileso aos reflexos da tragédia minerária. A apenas dois quilômetros do Bairro Córrego do Feijão, as porteiras por onde caminhões passavam diariamente repletos de animais estão agora fechadas e assim estiveram desde o último Natal.





Duas placas colocadas pela administração explicam a situação: “Prezados clientes, informamos que a partir do dia 25/12/2019 não estaremos realizando venda de suínos. Devido ao rompimento da Barragem da Vale, ficamos impossibilitados de dar continuidade em nossas produções. Desejamos a todos um feliz 2020 e agradecemos pelos 35 anos de dedicação e preferência à Fazenda Índia”.





Somente dois funcionários dos 11 que chegaram a morar e a trabalhar na Fazenda Índia, mantinham as coisas minimamente em ordem. Vagner de Jesus Silva, o Baiano, de 42 anos, trabalha lá há três anos e, ao lado do jovem Lucas Pereira dos Santos, de 25, que veio de BH, roçam o mato, mantêm as poucas criações alimentadas, fazem reparos e manutenções. “Nosso principal comprador era um frigorífico em Betim. Mas os clientes sumiram. Depois que a barragem se rompeu, parou de ter clientes. Não sei se têm medo da água que os porcos bebem ou de os fregueses não quererem nada que venha do Córrego do Feijão”, afirma Vagner.