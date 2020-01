MP denuncia Vale, Tüv Süd e 16 pessoas por rompimento da barragem de Brumadinho

Às vésperas de completar um ano do rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Ministério Público de Minas Gerais vai apresentar denúncia contra as empresas Vale S.A. e Tüv Süd Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.

De acordo com o MPMG, aainda vai contra 16 pessoas – que podem ser funcionários e executivos – por crimes decorrentes do rompimento da barragem no dia 25 de janeiro de 2019.

Em nota, a Tüv Süd informou que aguarda esclarecimentos e que "continua profundamente consternada pelo trágico colapso da barragem em Brumadinho".



"Um ano após o rompimento, suas causas ainda não foram esclarecidas de forma conclusiva. Como era esperado, as investigações levam um tempo considerável: muitos dados de diferentes fontes precisam ser compilados, apurados e analisados. Por esse motivo, as investigações oficiais continuam", informou a empresa em nota.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Vale e não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

A tragédia completa um ano no sábado, dia 25.



Os traumas provocados pelo rompimento da barragem da ValeA tragédia completa um ano no sábado, dia 25. A avalanche de lama e rejeitos de mais de 10 milhões de metros cúbicos (m3) que resultou na morte de 270 pessoas, sendo 11 desaparecidas, acrescentou à realidade da população atingida caixas e mais caixas de medicamentos para a saúde mental, debilitando radicalmente seu comportamento. No município, do ano passado para este, o consumo público de ansiolíticos aumentou 79%, o de antidepressivos subiu 56% e o de medicamentos em geral ampliou 233% segundo a prefeitura local, que precisou contratar pessoal e ampliar sua rede de assistência para lidar com tantas pessoas vítimas de estresse pós-traumático. (Mateus Parreiras) As buscas por vítimas chegam ao 362º dia nesta terça-feira. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais permanece nas áreas de busca com 75 militares que trabalham com auxílio de drones, 91 maquinários e 28 caminhonetes. Ao todo, são 17 equipes atuando em 14 frentes de trabalho.

Os detalhes da denúncia serão fornecidos em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. A Polícia Civil também estará presente para tratar da conclusão das investigações. Segundo a PC, o inquérito policial também foi entregue formalmente nesta terça-feira.