Brumadinho 1 ano depois: tragédia elevou uso de antidepressivos

Marli Rodrigues dos Santos Souza, 52 anos, dona de casa, que perdeu o genro, amigos e vizinhos na tragédia (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A receptividade mineira com prosa amigável, pães de queijo e café são traços culturais que nem o rompimento da Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão conseguiram eliminar de Brumadinho, tragédia que completa um ano no sábado, dia 25. Mas a avalanche de lama e rejeitos de mais de 10 milhões de metros cúbicos (m3) que resultou na morte de 270 pessoas, sendo 11 desaparecidas, acrescentou à realidade da população atingida caixas e mais caixas de medicamentos para a saúde mental, debilitando radicalmente seu comportamento.





No município, do ano passado para este, o consumo público de ansiolíticos aumentou 79%, o de antidepressivos subiu 56% e o de medicamentos em geral ampliou 233% segundo a prefeitura local, que precisou contratar pessoal e ampliar sua rede de assistência para lidar com tantas pessoas vítimas de estresse pós-traumático. Há moradias onde esse consumo medicamentoso é tão evidente que as pessoas, enquanto recepcionam quem as visita, de repente andam confusas, abrindo várias embalagens amassadas de remédios que ficam espalhadas à procura de cartelas que ainda contêm comprimidos e os tomam, não muito certas de que seja o horário prescrito.“Sem o medicamento, a gente não dorme. Com ele, ficamos vagando, como se fôssemos zumbis. Mas, pelo menos, não volta aquilo tudo que a gente passou de novo (tensão e dificuldades após o rompimento da barragem). Misericórdia”, conta a dona de casa Marli Rodrigues dos Santos Souza, de 52 anos, moradora do Bairro





A comerciante Maria Marques, de 64 anos, trata sintomas surgidos depois do rompimento da barragem e espera receber a indenização para mudar para sua cidade, no Vale do Mucuri (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

"Custava a parar de chorar"

Na tragédia, a dona de casa perdeu vizinhos, amigos e o genro Peterson Firmino, de 33, que trabalhava nano momento do rompimento. Seu corpo foi encontrado pelos bombeiros e identificado 15 dias depois, podendo ser enterrado em Brumadinho pela família, que nunca mais foi a mesma. “Meu marido, irmão do Peterson, só vive à base de medicamentos. Sem isso ele não dorme, não passa o dia sem chorar. Também tenho crises, fico sem conseguir dormir. No outro dia, cansada, as coisas só pioram. A gente, sem as forças para fazer as coisas do dia, só se lembra daquela desgraça toda e vai se entregando. Misericórdia”, desabafa.

A dona de casa estava no tanque lavando as roupas da família no momento do rompimento da barragem e dos fundos da casa ouviu o ruído, que compara ao de uma explosão. Das ruas do bairro começou a escutar carros buzinando e gente gritando que a barragem tinha rompido e que era para que todos fugissem. “Larguei tudo do jeito que estava, peguei meu carro e corri para o lugar mais alto que tinha. Passei o dia ali torrando debaixo do sol quente, ligando para Deus e o mundo para saber notícias das pessoas. Rastrearam o celular do meu genro numa mata. Mas quando o acharam, já estava morto”, lembra.





Daí em diante, a rotina de atendimentos médicos, psicológicos e com assistentes sociais não parou mais. “Custava a parar de chorar e conseguir dormir. Aí, sonhava que tinha lama entrando para dentro de casa pelas janelas, debaixo da porta, e eu ficando sem ar. Acordava e não dormia mais. Com o remédio, pelo menos me esqueço disso”, afirma a dona de casa.



De acordo com o secretário municipal de Saúde de Brumadinho, Junio Araújo Alves, o aumento de atendimentos da área de saúde mental tem relação direta com o rompimento da barragem e mudou a rotina do município. “Essa tragédia mexeu com o emocional das pessoas e com seu comportamento, desencadeando agressividade, violência, angústia e uma série de questões que trazem o adoecimento mental”, afirma.



Antes do rompimento, o administrador da pasta afirma que o atendimento era equilibrado com as demandas. "Foi necessário contratar para atender as pessoas no pós-rompimento, que nos trouxe desequilíbrio, pois as pessoas estão doentes", diz. O número de funcionários da saúde aumentou 160% e o de psicólogos 33% para fazer frente às necessidades crescentes.



Os custos desses encargos deveriam ser arcados pela Vale, depois da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) intermediado pelo Ministério Público. “Mas essa é uma relação bastante difícil, pois a empresa paga apenas em parcelas, tudo precisa passar pela auditoria interna dela, que está habituada a lidar com empresas privadas e não entende os procedimentos públicos”, afirma o secretário. Segundo Alves, o governo estadual auxiliou apenas com apoio técnico-científico e o federal com o mesmo tipo de ajuda acrescida de recursos financeiros.





Mais de 6 mil atendimentos

O secretário conta que é um atendimento complexo, pois muitos pacientes evitam os serviços de saúde e sofrem sozinhos ou em família. “Criamos um contingente de pessoal especializado para identificar e acolher pacientes de saúde mental dentro da população. Capacitamos o pessoal das unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família para que os identifiquem. Há também os serviços de portas abertas para os casos agudos, nos quais as pessoas chegam de forma espontânea ou levadas por familiares quando estão numa crise.

”Três equipes credenciadas no Ministério da Saúde em saúde mental e compostas por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais foram instituídas para treinar, pelo menos duas vezes por semana, os profissionais das unidades de saúde para esse acolhimento aos pacientes. “Do rompimento da barragem pra cá, fizeram mais de 6 mil atendimentos”, calcula o secretário.



Braços, antebraços, pescoço, costas, barriga e pernas coçam tanto que o alívio só vem quando a comerciante Maria Marques dos Santos, de 64 anos, crava suas unhas na pele e chega a abrir ferimentos nela. Dona de um dos únicos restaurantes ainda em funcionamento no Bairro Córrego do Feijão, em Brumadinho, a mulher achava que as irritações cutâneas se deviam a algo presente na água fornecida na região após o rompimento da barragem B1 da Mineradora Vale.