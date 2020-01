Quinta-feira começa com alerta de pancadas de chuva em Belo Horizonte

Chuva na Região Centro-Sul de Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)







Esse gabinete de enfrentamento pode durar até março, com chance de ser prolongado, caso a chuva persista após o verão. Entretanto, o que chamou atenção do grupo nesta semana é a preocupação coletiva com o temporal esperado para amanhã. Contudo, a meteorologista do Igam ressaltou que as precipitações podem ser distribuídas dentro das 72 horas que começam hoje. “Existe uma zona de convergência do Atlântico Sul que se intensifica a partir desta madrugada (de quinta) e provoca acumulados expressivos de chuva em período longo de tempo. Não é uma chuva milenar, não é fora do comum porque tem uma recorrência. Na semana passada, por exemplo, tivemos 126mm em 24 horas em Brumadinho, na região metropolitana”, explicou Laís Alves Santos.





A média histórica do mês de janeiro é de volume de chuva de 329mm na capital mineira. Até ontem, essa marca já havia sido superada, alcançando os 450mm. De acordo com a meteorologia, a chuva volumosa também deve ocorrer na Zona da Mata e Vale do Rio Doce, com possibilidade de se intensificar durante a madrugada e estacionar até 12h de sábado. Segundo Laís, a tendência é chover nos próximos dias, mas não há como assegurar o grau de intensidade mesmo com o monitoramento diário, já que o clima é instável. Afirmação que também foi ressaltada pelo chefe do Gabinete Militar do governador e coordenador estadual da Defesa Civil de Minas Gerais. “Esse é um fenômeno que é dinâmico, não é estático. Mas não é para gerar pânico, pois estamos tomando ações preventivas e preparando ações de resposta”, disse o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues.





Reforço Integrantes da Defesa Civil e de outros órgãos recomendam cuidado e também tranquilidade à população (foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press)

Um reforço em todo efetivo ligado ao atendimento de chuva foi uma das medidas. Os bombeiros, que trabalham com efetivo de 280 militares, dobrariam o número com o recrutamento do setor administrativo. A Cemig, Polícia Militar, limpeza urbana, e áreas de assistência social e saúde também vão intensificar o suporte à população. Enquanto isso, a recomendação é que as pessoas evitem transitar em locais perigosos no momento da chuva. “Poderemos ter o acréscimo de chuva pontual em alguns lugares específicos. Vamos informar através das nossas redes oficiais e SMS. Espere diminuir a chuva para sair do trabalho, evite avenidas que historicamente alagam se estiver chovendo”, pede o coordenador adjunto da Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Flávio Godinho.



De acordo com Godinho, os municípios – Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia, Sarzedo, Sete Lagoas e Vespasiano – terão planos e intervenções conjuntas, como ocorre durante inundações ao longo da Avenida Tereza Cristina, que passa por Contagem e Belo Horizonte. “Estamos pegando a expertise de Belo Horizonte e passando para outros municípios. Cada cidade tem o próprio relevo, suas próprias características, rios e córregos. Por isso cada um vai mapear sua área de risco e informar a população”, disse. O coordenador municipal da Defesa Civil de Belo Horizonte, coronel Waldir Vieira, sustenta que a capital está preparada para enfrentar situações adversas, apesar dos recorrentes riscos e danos a regiões como a da Tereza Cristina e do Vilarinho. *Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta