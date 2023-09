Torcedores do São Paulo fecham avenida e PM usa bombas para dispersão

Tropa da PM chegou a enfrentar torcedores que atiraram garrafas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma confusão envolvendo torcedores do São Paulo que comemoravam o título da Copa do Brasil na noite desse domingo (24/9) e policiais militares foi registrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Após a final, os torcedores se concentraram em uma das avenidas mais importantes da cidade, o que teria causado problemas no trânsito. Duas pessoas foram presas.