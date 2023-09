De minas para o mundo

1499









Mineira de BH, Walewska começou no vôlei do Minas Tênis Clube, passou por várias equipes do país e do exterior e alcançou a glória com o ouro nas Olimpíadas de Pequim





Um dos expoentes do vôlei nacional das últimas décadas, Walewska deu seus primeiros passos no vôlei no colégio Kennedy, em Belo Horizonte, onde nasceu. Ela foi uma jogadora de vôlei reconhecida por seu enorme talento. A capacidade a fez ser levada primeiro para o Minas Tênis Clube. Depois defendeu equipes do país, da Espanha, Itália e Rússia. De volta ao país, teve uma sólida e importante passagem pelo Praia Clube, do Triângulo Mineiro.





Do alto de seu 1,90m, Walewska era uma central de excelente passe e conquistou rapidamente seu espaço na Seleção Brasileira. Com a camisa amarela, obteve resultados expressivos. Ela já estava no time nacional aos 20 anos, em 2000, quando conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney. Obteve ainda, entre outros títulos, duas na Copa do Mundo e triunfou três vezes no Grand Prix. Mas foi em 2008 que alcançou sua grande glória no esporte: o ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008.