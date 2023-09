No embalo da massa

1499

Após cumprir suspensão automática contra o Botafogo, o artilheiro Hulk reforça o Galo hoje diante do Dourado (foto: Pedro Souza / Atlético)







Defendendo a invencibilidade na Arena MRV, onde venceu Santos e Botafogo nas duas vezes que atuou na casa própria, que deverá receber perto de 40 mil torcedores – carga máxima –, o Atlético recebe o Cuiabá hoje, às 21h, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo fecha a rodada, já que amanhã o calendário do futebol brasileiro está reservado para a disputa da final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo, às 16h, no Morumbi.





A equipe alvinegra, que busca ao menos uma vaga na Copa Libertadores de 2024, ocupa a nona colocação no Brasileirão, com 34 pontos, e está a seis do Athletico-PR, o primeiro do G6. Nesta rodada, o pior resultado para as pretensões atleticanas na tabela foi a vitória do Fortaleza sobre o tricolor paulista (2 a 1). Com isso, o time cearense subiu para 38 pontos, quatro a mais em relação ao Galo, que, se vencer hoje, diminui a distância para um ponto.





O Dourado, por sua vez, tem como meta seguir na elite do futebol brasileiro em 2024. O time mato-grossense ocupa a 10ª posição na tabela, com 29 pontos.





O time dirigido pelo técnico Felipão conta com retornos importantes. O zagueiro Jemerson e o atacante Hulk cumpriram suspensão na 23ª rodada. Os meio-campistas Alan Franco e Igor Gomes, recuperados de lesões durante a semana, foram liberados pelos médicos do clube.





A principal dúvida na formação do Atlético está no setor defensivo. Mauricio Lemos, Bruno Fuchs e Jemerson disputam vagas na dupla de zaga.





Os desfalques do Atlético seguem sendo Igor Rabello e Vargas, ambos. Mariano, Rubens e Otávio estão pendurados com dois cartões amarelos.





Duas dúvidas

A principal dúvida na escalação do Cuiabá está no meio-campo. Fernando Sobral e Ceppelini disputam uma das posições no trio de jogadores. O time tem o atacante Jonathan Cafu como dúvida para o confronto. Ele sofreu entorse no joelho esquerdo durante treino e iniciou tratamento junto ao departamento médico do clube mato-grossense. Filipe Augusto e António Oliveira, suspensos, ficam de fora. Os pendurados são Walter, Alan Empereur, Denilson e Deyverson





FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X CUIABÁ

Atlético: Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Bruno Fuchs (Jemerson) e Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk

Técnico: Felipão

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Fernando Sobral (Ceppelini); Wellington Silva, Clayson e Deyverson

Técnico: António Oliveira

24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Estádio: Arena MRV

Horário: 21h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: SporTV e Premiere