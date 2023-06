Réplica do troféu da NBA chega ao Brasil e faz tour no Rio de Janeiro

1499

Com uma base reformulada, o disco superior do troféu conta com a lista dos 75 primeiros campeões da NBA (foto: Reprodução/Instagram/Nba Brasil)



As finais da temporada 2022/23 da NBA, disputadas entre Denver Nuggets e Miami Heat, começam nesta quinta-feira, 1º de junho. Para aumentar a expectativa e animar os fãs de basquete, uma réplica do troféu Larry O'Brien visitou o Rio de Janeiro, onde o Cristo Redentor recebeu uma iluminação especial nas cores vermelho e azul, símbolos do campeonato. As finais da temporada 2022/23 da NBA, disputadas entre Denver Nuggets e Miami Heat, começam nesta quinta-feira, 1º de junho. Para aumentar a expectativa e animar os fãs de basquete, uma réplica do troféu Larry O'Brien visitou o Rio de Janeiro, onde o Cristo Redentor recebeu uma iluminação especial nas cores vermelho e azul, símbolos do campeonato.

Leia também: J. Cole ajuda Caleb Martin a chegar à final da NBA com Miami Heat A partir de agora, os nomes das equipes vencedoras serão gravados no disco inferior de cada novo troféu. O disco inferior foi projetado com espaço suficiente para acomodar os próximos 25 campeões da NBA.

A réplica do troféu Larry O'Brien representa um momento único para os amantes do basquete no Brasil, que terão a oportunidade de ver de perto o principal símbolo de glória do esporte. A expectativa é grande para as finais entre Denver Nuggets e Miami Heat, que prometem ser disputadas e emocionantes.