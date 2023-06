Brasileiro ganha 1 milhão de dólares em campeonato de pôquer online

1499

Boianovsky já havia conquistado outros títulos e acumulado aproximadamente 2 milhões de dólares em premiações em eventos do PokerStars (foto: Reprodução/Pexels)



O jogador brasileiro de pôquer Felipe Boianovsky alcançou um marco histórico na última quarta-feira (31/5), ao vencer o Main Event-High do Spring Championship of Online Poker (SCOOP), um renomado torneio de pôquer online. Com essa vitória, Felipe faturou um prêmio de 1 milhão de dólares, o equivalente a cerca de R$ 5 milhões.

Durante a etapa final, o jogador brasileiro enfrentou e venceu Laszlo Bujtas, da Hungria, e Paulo Brombim, outro competidor do Brasil, que receberam prêmios de mais de 768 mil dólares e quase 570 mil dólares, respectivamente. O Main Event-High do Spring Championship of Online Poker contabilizou um prêmio total de 5,8 milhões de dólares, que foi distribuído entre os 71 melhores colocados no torneio.





Confira o ranking dos vencedores:





1 - Felipe “lipe piv” Boianovsky (Brasil): US$ 1.036.199

2 - Laszlo “omaha4rollz” Bujtas (Hungria): US$ 768.358

3 - Paulo “paulinhoo00” Brombim (Brasil): US$ 569.751

4 - “DingeBrinker” (Estônia): US$ 422.480

5 - “Deiv4za” (Lituânia): US$ 313.276

6 - “WElcomeINnferNO” (Áustria): US$ 232.299

7 - Daniel “DaniC19941893” Custódio (Portugal): US$ 172.254

8 - Arsenii “hello_totti” Malinov (Rússia): US$ 127.729

9 - “AnyExtras” (Canadá): US$ 100.011