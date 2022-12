De olho em 2026

A festa de encerramento da Copa do Catar marca o início do novo ciclo da competição, que será concretizado em 2026, com a Mundial dos EUA, México e Canadá (foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Doha – Acabou uma Copa do Mundo sem precedentes. Investimento recorde (mais de R$ 1,2 trilhão), custos altos para os torcedores e uma logística interna facilitada são alguns dos fatores que tornaram único o torneio sediado no Catar. Entre críticas e elogios, o país considera positivo o saldo final do megaevento. Por um lado, houve muita festa com a quarta maior média de público da história. Por outro, reclamações sobretudo pelo tratamento a LGBTQIAP+, mulheres e trabalhadores imigrantes. Terminada a competição, já é hora de pensar no que vai ser a próxima. Em 2026, Canadá, México e Estados Unidos receberão uma edição muito diferente em relação ao que foi no Oriente Médio. O Estado de Minas/Superesportes lista cinco diferenças deste Mundial para o que vai ocorrer daqui a três anos e meio.





Formato

A primeira e mais óbvia diferença é no formato de disputa da Copa do Mundo. Desde a edição de 1998, são 32 participantes divididos em oito grupos de quatro seleções. Os dois primeiros avançam ao mata-mata, que tem oitavas, quartas, semi e a grande final.





No Mundial da América do Norte, serão 48 vagas, em formato ainda não definido pela Fifa. A divisão de vagas por confederação será a AFC (Ásia): oito times e mais um na repescagem; CAF (África): nove equipes e mais um na repescagem; Concacaf (Américas Central e do Norte): seis times e mais um na repescagem e Conmebol (América do Sul): seis equipes e mais um na repescagem; OFC (Oceania): um time e UEFA (Europa): 16 equipes.





Distâncias

Outra diferença significativa é em relação ao deslocamento interno de torcedores. No Catar, a maior distância entre os oito estádios era de aproximadamente 68km – percurso de carro do Al Janoub, em Al Wakrah, ao Al Bayt, no meio do deserto de Al Khor. Foi possível fazer qualquer trajeto com transporte público gratuito, por meio do novíssimo metrô de Doha ou o ônibus express disponibilizado pela organização em dias de jogos.





Em 2026, a logística – crítica marcante nos Mundiais do Brasil, em 2014, e na Rússia, em 2018 – voltará a ser uma questão discutível. A Fifa escolheu 16 cidades-sede para a competição: três no México, duas no Canadá e 11 nos Estados Unidos. Naturalmente, pela distância entre os países, as viagens de avião voltarão a ser uma constante para torcedores e jornalistas.





No Catar, repórteres credenciados puderam acompanhar até dois jogos por dia. Ao fim da competição, houve jornalistas que compareceram a mais de 30, algo impensável em outras edições. Entre torcedores, o influenciador brasileiro Lucas Tylty bateu o recorde mundial de partidas em uma mesma Copa e se propôs a frequentar cada uma das 64, da abertura à final.





Daqui a quatro anos, a maior distância entre cidades será 70 vezes maior do que os 68km do Catar. Quase 5 mil km separam Vancouver, no Canadá, e a Cidade do México. Voos diretos entre as duas sedes demoram cerca de seis horas.





Ainda não se sabe exatamente como a Fifa distribuirá as seleções entre as 16 cidades. A tendência é que a entidade separe os jogos de cada grupo por região ou país, a exemplo do que fez em 2002, no Mundial dividido entre Japão e Coreia do Sul. É possível que, por exemplo, uma seleção jogue toda a fase inicial da Copa em uma só região para diminuir os deslocamentos.





"Vamos tentar organizar a Copa de um jeito que as seleções e os fãs não tenham que viajar muito. No momento oportuno, vamos decidir o local da abertura e o palco da final", assegurou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.





Infraestrutura

O Catar fez a Copa do Mundo mais cara da história ao investir cerca de R$ 1,2 trilhão em obras de infraestrutura, como estádios, rodovias, metrô e até uma cidade. Lusail, palco da final de ontem, entre Argentina e França, foi construída do zero para receber dez jogos do Mundial.





Várias arenas gigantes foram erguidas em um país sem tradição no futebol. “Quando assistimos a jogos, costumamos assistir de casa mesmo”, disse o motorista catari Khalouf. Justamente por isso, a organização local decidiu desmantelar a maioria dos estádios e transformá-los em estabelecimentos comerciais, mesquitas e centros médicos, por exemplo.





Para 2026, a Fifa espera que tudo seja bem diferente, tanto nos investimentos em infraestrutura, quanto no legado deixado pela competição. Estados Unidos, México e Canadá têm tradições bem diferentes no futebol, mas uma coisa em comum: grandes e modernos estádios para receber a Copa. Comparado ao Catar, quase nada precisará ser feito.





Preços

“Nós não estamos em condições para isso”, resumiu o argentino Adrian Pablo De Reatti, que saiu de Buenos Aires para acompanhar a seleção no Oriente Médio. Ele conta que, muitos dos 30 mil compatriotas que viajaram ao Catar tiveram que fazer “loucuras” financeiras para conseguir assistir à campanha da Alviceleste.





De fato, a Copa do Catar é a mais cara da história não apenas em investimentos da organização, mas também para os torcedores. Estima-se que era necessário pelo menos R$ 30 mil para ficar dez dias no país, considerando passagens, hospedagem, alimentação e ingressos.





Não que o próximo Mundial vá ser barato para a torcida, mas a expectativa é que haja maior flexibilidade para que cada um adapte a viagem à própria realidade financeira. No Catar, não havia possibilidade de se hospedar em locais de custo mais baixo, como hostel ou AirBnB, por exemplo. As opções estavam limitadas aos estabelecimentos oficiais da Fifa, o que tornou tudo mais caro.





Outro custo bem alto no Catar foi a alimentação, por dois motivos principais: por estar no meio do deserto, o que naturalmente faz com que tenha que importar a maior parte dos alimentos, e por ter uma renda média consideravelmente superior ao resto do planeta.





Em 2026, haverá o ponto negativo de provavelmente se gastar mais com passagens aéreas. Porém, os custos com hospedagem e alimentação certamente serão bem menores.





Cultura, política e comportamento

A Copa do Mundo do Catar foi muito criticada no Ocidente pela criminalização à população LGBTQIAP . Em vários episódios, a bandeira do arco-íris foi barrada na porta dos estádios. Foi ainda um Mundial com pouquíssimas mulheres nas arquibancadas. São vários os fatores que justificam isso, como as leis e os costumes locais que afastaram o público feminino das arenas, além do fato de ser um país majoritariamente masculino. Cerca de 70% da população é composta por trabalhadores imigrantes. A maioria é formada por homens que se mudam para o Catar sem as famílias.





Não que machismo, homofobia e maus tratos a imigrantes não existam nos países-sede da próxima Copa do Mundo. Pelo contrário. Mas a expectativa para 2026 é que várias causas sociais e políticas não sejam combatidas pelos governos locais. Outro protagonista que volta é a cerveja, ítem de luxo proibido no entorno dos estádios no Catar.





Sedes da Copa 2026

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Canadá: Vancouver e Toronto

México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.