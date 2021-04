Diretor descarta ambiente ruim no Atlético e lamenta boatos após derrota

"Temos muita convicção no trabalho que está sendo feito", disse Caetano (foto: (Foto: Divulgação/Atlético))





A derrota para o Cruzeiro no último domingo causou ruídos dentro do Atlético. Nas redes sociais, diversos comentários sobre cobranças do atacante Hulk e de outros jogadores do elenco ao técnico Cuca. Diretor de futebol do alvinegro, Rodrigo Caetano lamentou o surgimento de boatos após o resultado negativo diante do maior rival.





“Internamente, por onde passei, uma das premissas básicas é termos um bom ambiente, e aqui não será diferente. Temos bons profissionais, atletas, um bom staff, o clube tem nos recursos humanos profissionais experientes, e o nosso treinador que lidera a comissão técnica, idem. Eu só lamento que, por conta de um resultado adverso, surjam tantos boatos. Gostaria muito que as avaliações fossem feitas naquilo que se enxerga”, disse, completando.





“Infelizmente, ferramentas que deveriam ser utilizadas para o bem, são utilizadas para a discórdia, para a destruição. É um cenário que se apresenta, não temos como controlar. O que podemos controlar é o nosso ambiente”.





A derrota para o Cruzeiro foi sentida dentro do Atlético. Mesmo assim, o diretor de futebol afirma que nem tudo está errado no clube. Rodrigo Caetano destaca a convicção da diretoria no que trabalho que vem sendo feito para a temporada 2021.





“Eu afirmo que, da mesma forma que nem tudo estava certo quando vencemos o América, também quando tivemos o insucesso nesse último clássico, não vamos achar que está tudo errado. Pelo contrário, temos muita convicção no trabalho que está sendo feito”, completou.





O início de trabalho de Cuca é contestado pelos torcedores alvinegros. Dos cinco primeiros jogos na equipe, venceu três e perdeu dois. A derrota no clássico em que o Atlético entrou como amplo favorito gerou críticas ao trabalho, que ainda tem menos de um mês.