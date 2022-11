Quem são os favoritos para a Copa do Mundo de 2022? Confira as apostas

(foto: Gpointstudio/Freepik )

A Copa do Mundo é o maior evento de futebol da atualidade e, a Copa do Mundo do Catar teve a sua estreia no dia 20 de novembro, através da partida entre Catar e Equador.





As casas de apostas on-line já têm disponibilizado mercados de apostas para o evento. A Bet365 , por exemplo, nos permite apostar nos primeiros jogos da fase de grupos, bem como nos vencedores dos grupos.





Além disso, também já é possível fazer apostas em qual time será o campeão da Copa do Mundo deste ano e, adivinha só? O Brasil segue sendo o favorito ao título.





Os palpites estão sendo feitos, com base no desempenho de cada seleção, durante as fases eliminatórias para a Copa do Mundo. Esses jogos serviram para que algumas equipes se destacassem sobre as outras.





Confira agora quais times são os favoritos para o título de campeão da Copa do Mundo de 2022.





1. Brasil





O Brasil, é a seleção favorita no meio dos apostadores, como principal concorrente ao título de vencedor da Copa do Mundo do Catar de 2022.





A seleção brasileira, demonstrou um desempenho fora de curva durante as eliminatórias da copa do Mundo, seguindo invicta durante a fase, com um total de 14 vitórias.





Além disso, o time do Brasil estará sendo liderado pelo técnico Tite, que possui uma boa experiência em Copas do Mundo e que está comandando uma ótima equipe.





Equipe esta, composta tanto por atletas mais antigos e experientes, como por talentos promissores da nova geração do futebol brasileiro, unindo experiência e energia.





Confira alguns dos principais nomes da seleção brasileira:





Neymar

Vinícius Júnior

Gabriel Jesus

Éder Miltão

Fabinho

Alisson Becker





2. Argentina





A seleção argentina também conquistou uma posição de destaque durante a fase eliminatória para a Copa do Mundo do Catar de 2022.





O time argentino, conseguiu conquistar o segundo lugar durante as eliminatórias, saindo invictos da fase e chegando a Copa com um histórico de 11 vitórias e 6 empates.





A Argentina, está sendo liderada pelo astro do futebol, Lionel Messi e a sua estratégia de jogo é voltada em tirar o máximo de proveito do craque.





Veja alguns dos nomes de maior peso da seleção argentina:





Lionel Messi

Ángel Di María

Lautaro Martínez

Rodrigo de Paul





3. França





Apesar de não estar em seu melhor momento, não podemos nos esquecer que a França é a atual campeã da última edição da Copa do Mundo de 2018.





O time da França também segue invicto da fase de eliminatórias e está sendo comandado pelo técnico Didier Deschamps, que buscou preservar o mesmo elenco de 2018.





A equipe francesa, é o maior destaque do grupo D da Copa do mundo de 2022 e está em busca da sua segunda vitória consecutiva no evento.





O elenco da seleção francesa é composto por:





Raphael Varane

Lucas Hernández

Aurélien Tchouaméni

Antoine Griezmann

N'Golo Kanté





4. Bélgica





Contando com 6 vitórias e dois empates durante a fase eliminatória, a Bélgica é a seleção favorita do grupo E da Copa do Mundo do Catar em 2022, estando também invicta.





Apesar de ser a única seleção desse artigo que ainda não possui um título de campeã da Copa do Mundo, a Bélgica segue sendo uma equipe muito forte e foi ranqueada em segundo lugar na lista da FIFA.





Dê uma olhada em alguns dos nomes de destaque do time da Bélgica:





Thibaut Courtois

Kevin de Bruyne

Romelo Lukaku





5. Alemanha





Somando 36 gols durante as eliminatórias, a seleção alemã segue como uma das favoritas ao título de campeã da Copa do Mundo do Catar de 2022.





A Alemanha foi campeã da Copa do Mundo no ano de 2014 e está com uma equipe muito bem equilibrada para essa edição do evento.





O time alemão caiu em um dos grupos mais competitivos da Copa, o grupo E, mas, apesar das preocupações geradas pelo desempenho na Eurocopa do ano passado, a seleção tem se recuperado.





Veja os principais craques da equipe da Alemanha para esta Copa do Mundo:





Manuel Neuer

Thomas Muller

Leroy Sané

Serge Gnaby

Timo Werner





Como estão organizados os grupos da Copa do Catar?





Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul





Odds da Bet365 para a Copa do Mundo de 2022





Confira agora, as principais odds do mercado de "Vencedor final" da Bet365 para a Copa do Mundo do Catar:





Brasil: 5.00

5.00 França: 7.00

7.00 Argentina: 7.50

7.50 Inglaterra: 8.00

8.00 Espanha: 9.00

9.00 Alemanha: 11.00

11.00 Países Baixos: 13.00

13.00 Portugal: 17.00

17.00 Bélgica: 17.00

17.00 Dinamarca: 34.00





Ranking da FIFA da Copa do Catar





Observe também, como está a organização do ranking feito pela FIFA, sobre as seleções favoritas da Copa do Mundo do Catar:





Brasil

Bélgica

Argentina

França

Inglaterra

Itália

Espanha

Holanda

Portugal

Dinamarca