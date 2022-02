Fortuna de Neymar vira assunto na web após roubo e compra de NFTs

(foto: Divulgação/PSG)



Um homem foi preso pela polícia brasileira por suposto envolvimento no hacking e roubo de dinheiro da conta bancária de Neymar, jogador que continua em destaque nas Casas de Apostas do Brasil e do mundo.





As autoridades em São Paulo disseram que acreditam que o homem tenha invadido a conta do jogador brasileiro várias vezes e roubado repetidamente pequenas quantias de dinheiro no valor de R$ 200 mil.





De acordo com o comunicado da polícia, o jovem de 20 anos foi preso na quarta-feira "por fraudar clientes do banco".





A polícia também disse que o suposto hacker trabalhava em um banco, não identificado, onde Neymar e seu pai, empresário, tinham contas.





O nome de Neymar não foi adicionado ao comunicado. No entanto, o funcionário explicou à mídia local como ocorreu o suposto roubo e mencionou o nome de Neymar.





"O que esse rapaz fez? Pegou a senha do colega de escritório e roubou pequenas quantias de dinheiro de pessoas famosas de alto patrimônio", disse Fábio Pinheiro Lopes.





"Essas pessoas não perceberam. Ele fez (uma transferência) de R$ 10 mil (US$ 1.912,59), depois outra de R$ 10 mil, depois R$ 20 mil e depois R$ 50 mil e o total chegou a R$ 200 mil", disse ele, acrescentando a conta afetada foi a de Neymar.





"Quando descobriram, ligaram para o banco. O banco reembolsou a vítima e investigou quem estava por trás disso", disse ele.





Neymar também esteve em destaque nas redes por por uma compra surpreendente





Outro assunto que também ganhou os holofotes nos últimos dias foi que o atacante do PSG decidiu investir no setor “NFT” com uma compra maciça.





É uma tendência bem distante da realidade dos campos de futebol, mas Neymar obviamente conhece o Non-Fungible Token, bens digitais exclusivos que podem ser adquiridos via criptomoeda.





Um mercado particularmente dinâmico, já que nada menos que 30 bilhões de euros foram investidos em todo o mundo em 2021 no mercado de NFT.





E Neymar decidiu, portanto, investir algum dinheiro – nada menos que um milhão de euros – em duas ilustrações digitais da coleção Ape Yacht Club (BAYC).





Uma loucura milionária com a qual Neymar não concordou sozinho, já que a mídia espanhola garante que Marco Verratti e Leandro Paredes também participaram. Neymar ainda compartilhou a foto de um de seus trabalhos no Twitter.





Mas afinal, quanto Neymar ganha de rendimentos?





A considerar o ano de 2022, o salário do menino Ney está aproximado em 78 milhões de dólares anuais, segundo o Celebrity Net Worth.





Este é um aumento de US$ 2 milhões em relação a 2021, quando a Forbes informou que Neymar ganhava 76 milhões de dólares de salário.





O contrato do jogador com o Paris Saint-Germain foi assinado no mês de maio do ano de 2021, tendo o prazo sido estendido até o início do segundo semestre de 2025.





De acordo com a Forbes, esse contrato está cheio de possíveis gratificações de desempenho, a incluir um aumento salarial “maciço” se ele liderar o PSG para uma vitória na Champions League.





Foi em 2017 que começou o contrato do Neymar com o time francês, após o atleta ter sido transferido do Barcelona por 263 milhões de dólares.





A transferência – paga integralmente pelo clube francês antes de sua contratação – ainda marca a transferência mais robusta do futebol.





Com seu contrato inicial, o jogador ganhou um recorde de 1,02 milhão de dólares por semana, totalizando cerca de 53 milhões de dólares em ganhos todos os anos vindos apenas do PSG.





É evidente que os rendimentos de Ney também são compostos por alguns valores repassados por patrocinadores altamente lucrativos.





Segundo a Forbes, o atleta ganha incríveis 19 milhões de dólares com endossos e patrocínios de marcas como Flutter Entertainment, Epic Games, Qatar Airways, Puma, Triller e Red Bull.





Ao observar para o salário atual do futebolista, fica evidente que Neymar percorreu um caminho longo desde o seu início de carreira no Santos.





O primeiro grande negócio do atleta rendeu os comparativamente escassos 1,7 milhão de dólares com o time paulista – mas por ter na época dezessete anos, não tinha muito do que reclamar.





No ano seguinte, o clube santista ofereceu um contrato vinculativo a Neymar de 20 milhões de dólares.





O atleta recusou a oferta por achar mais vantajoso um contrato mais flexibilizado de 4 milhões de dólares com a equipe, o que lhe permitiu manter-se aberto às oportunidades fora do país.





Essa escolha profissional valeu a pena, pois no ano de 2013 o desportista assinou um contrato com o Barcelona por 119 milhões de reais, o que lhe rendeu na época um salário de cerca de 15 milhões de dólares.





Valor do patrimônio líquido atual de Neymar





Segundo o Celebrity Net Worth, o jogador tem em 2022 um patrimônio líquido de 200 milhões de dólares.





O valor foi acumulado pelo jogador devido aos seus contratos e salários impressionantes ao longo dos anos, a incluir seu contrato com o Barcelona de 119 milhões de dólares em 2013, seu recorde de 263 milhões de dólares em ganhos pela transferência ao PSG e seus muitos endossos.





No total, esses ganhos estão a permitir que Neymar ganhe um salário em 2022 que se totaliza em cerca de 78 milhões de dólares.





O que, comparado ao roubo sofrido por Neymar pelo funcionário da empresa de banco, não faz muita diferença ao atleta brasileiro.





Ainda mais se considerarmos o que ele ainda pode vir a ganhar se for convocado para a Copa do Mundo em busca do hexa.