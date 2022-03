Obras na MG-401, no Norte de Minas, levarão um ano até a conclusão

MG-401 corta parte do Norte de Minas e receberá obras durante um ano (foto: Reprodução/Google Street View) As obras de recuperação da rodovia MG-401, no Norte do Estado, têm previsão de duração de um ano. O trecho de cerca de 140 quilômetros de extensão entre Janaúba de Minas e Matias Cardoso é ponto importante para distribuição da produção agrícola da região, trabalho que vinha sendo dificultado pelas más condições da via.





A assessoria do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-MG) afirma que a obra não resultará na interdição total da via em nenhum ponto durante os 12 meses de execução.





Embora tenha sido atingida pelas chuvas intensas de janeiro deste ano, a MG-401 sofre com problemas mais antigos e, portanto, as intervenções terão efeitos mais duradouros, afirma o DER-MG. Dentre as ações previstas, está a implantação de novo revestimento asfáltico no trecho.





A Construtora Centro Leste Engenharia Ltda foi a vencedora da licitação e os reparos custarão mais de R$ 22,5 milhões. A ordem de início para os trabalhos já foi assinada.