Efeitos da chuva: governo federal repassa R$ 1,5 milhão a 5 cidades de MG

Com as fortes chuvas, várias cidades mineiras, como Dom Silvério (foto) foram afetadas (foto: Reprodução Redes Sociais)





No total, o governo federal vai repassar R%uFF04 1,72 milhão para sete cidades que sofreram com desastres naturais, sendo cinco em Minas Gerais, uma no Rio Grande do Sul e uma na Bahia.

Dom Silvério, Ipanema, Várzea da Palma, José Gonçalves de Minas e Curral de Dentro vão receber o dinheiro a ser investido em obras para a reconstrução de ambientes públicos que foram atingidos pela chuva, como bueiros, contenção de rios e redes de esgoto sanitário. Mais de 5,5 mil mineiros serão beneficiados.





Em razão das chuvas do início de ano, cerca de 60 mil pessoas ficaram desalojadas em Minas, entre 1º de dezembro de 2021 e 17 de janeiro deste ano.







Obras nas cidades mineiras:

Dom Silvério, na Zona da Mata, receberá R $ 669,4 mil para reconstruir as contenções de beira de rio e córrego

Ipanema, no sudeste, receberá R $ 469,2 mil para construção de pontes de madeira

Várzea da Palma, na Alto São Francisco, receberá R%uFF04 18,1 mil para limpar os pilares de uma ponte

José Gonçalves de Minas, no Vale do Jequitinhonha, receberá R%uFF04 41,7 mil para a construção de muro de contenção

Curral de Dentro, no norte, receberá R%uFF04 372,4 mil para o restabelecimnto de bueiros



Outras cidades:

Em Charrua, no Rio Grande do Sul, o valor de R%uFF04 106,6 mil deverá ser destinado para a compra de cestas básicas e combustível, que deve beneficiar 3,4 mil moradores.

Já a cidade baiana Iguaí receberá R%uFF04 58,1 mil para pavimentar o paralelepípedo e restaurar a rede de esgotamento sanitário. Mais de 4,6 mil moradores do município terão melhorias nas condições de vida com as obras.

Cinco cidades mineiras vão receber mais de R$ 1,5 milhão do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para a reconstrução de áreas danificadas pelas chuvas. A decisão foi publicada, nesta terça-feira (22/3), no Diário Oficial da União (DOU).